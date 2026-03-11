KLM cancela vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo por tensión en Medio Oriente
La aerolínea KLM, filial holandesa de Air France anunció la cancelación de vuelos hacia Dubái hasta el 28 de marzo debido a la situación geopolítica en Medio Oriente.
La aerolínea KLM, filial holandesa de Air France-KLM, canceló todos sus vuelos a Dubái hasta el próximo 28 de marzo debido a la situación en Medio Oriente. La suspensión de Vuelos KLM a Dubái se mantendrá mientras continúen las condiciones actuales en la región.
Cancelan vuelos por situación geopolítica en Medio Oriente
Este miércoles la línea aérea holandesa KLM dio a conocer la cancelación de sus vuelos a Dubái debido al conflicto en Medio Oriente que prevalece entre Estados Unidos, Israel e Irán. Con esta medida, los Vuelos KLM Dubái permanecerán suspendidos durante el periodo anunciado.
A través de un comunicado, aerolínea informó que:
Debido a los continuos disturbios geopolíticos en el Medio Oriente, KLM ha decidido cancelar todos los vuelos a Dubai hasta el 28 de marzo”.—
Opciones para pasajeros afectados
La aerolínea filial a Air France resaltó la disposición que ha tenido en la atención a repatriación de viajeros varados, sin embargo, tomando como “máxima prioridad” la seguridad de sus pasajeros, tomó la decisión sobre los Vuelos KLM Dubái.
Asimismo, comunicó a sus usuarios afectados que sus boletos podrán ser cambiados a través de sus líneas de atención o solicitar un reembolso. “Somos conscientes de que esta decisión tiene un impacto significativo en nuestros viajeros y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos bien informados”, añadió KLM.
