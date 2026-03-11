KLM cancela vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo por tensión en Medio Oriente

La aerolínea KLM, filial holandesa de Air France-KLM, canceló todos sus vuelos a Dubái hasta el próximo 28 de marzo. / NurPhoto

La aerolínea KLM, filial holandesa de Air France-KLM, canceló todos sus vuelos a Dubái hasta el próximo 28 de marzo debido a la situación en Medio Oriente. La suspensión de Vuelos KLM a Dubái se mantendrá mientras continúen las condiciones actuales en la región.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién encabeza la lista de las personas más ricas del mundo?

Cancelan vuelos por situación geopolítica en Medio Oriente

Este miércoles la línea aérea holandesa KLM dio a conocer la cancelación de sus vuelos a Dubái debido al conflicto en Medio Oriente que prevalece entre Estados Unidos, Israel e Irán. Con esta medida, los Vuelos KLM Dubái permanecerán suspendidos durante el periodo anunciado.

A través de un comunicado, aerolínea informó que:

Debido a los continuos disturbios geopolíticos en el Medio Oriente, KLM ha decidido cancelar todos los ⁠vuelos a Dubai ⁠hasta el 28 de marzo”. —

TE RECOMENDAMOS LEER: Pete Hegseth: Pentágono anuncia el “día más intenso” de ataques de EE. UU. contra Irán

Opciones para pasajeros afectados

La aerolínea filial a Air France resaltó la disposición que ha tenido en la atención a repatriación de viajeros varados , sin embargo, tomando como “máxima prioridad” la seguridad de sus pasajeros, tomó la decisión sobre los Vuelos KLM Dubái.

Asimismo, comunicó a sus usuarios afectados que sus boletos podrán ser cambiados a través de sus líneas de atención o solicitar un reembolso. “Somos conscientes de que esta decisión tiene un impacto significativo en nuestros viajeros y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos bien informados”, añadió KLM.

TE RECOMENDAMOS LEER: Conflicto en Medio Oriente presiona al petróleo y genera incertidumbre en mercados

Síguenos en Google News y encuentra más información.