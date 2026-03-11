;

  • 11 MAR 2026, Actualizado 15:29

KLM cancela vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo por tensión en Medio Oriente

La aerolínea KLM, filial holandesa de Air France anunció la cancelación de vuelos hacia Dubái hasta el 28 de marzo debido a la situación geopolítica en Medio Oriente.

La aerolínea KLM, filial holandesa de Air France-KLM, canceló todos sus vuelos a Dubái hasta el próximo 28 de marzo.

La aerolínea KLM, filial holandesa de Air France-KLM, canceló todos sus vuelos a Dubái hasta el próximo 28 de marzo. / NurPhoto

Araceli Hernández Zamora

La aerolínea KLM, filial holandesa de Air France-KLM, canceló todos sus vuelos a Dubái hasta el próximo 28 de marzo debido a la situación en Medio Oriente. La suspensión de Vuelos KLM a Dubái se mantendrá mientras continúen las condiciones actuales en la región.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién encabeza la lista de las personas más ricas del mundo?

Cancelan vuelos por situación geopolítica en Medio Oriente

Este miércoles la línea aérea holandesa KLM dio a conocer la cancelación de sus vuelos a Dubái debido al conflicto en Medio Oriente que prevalece entre Estados Unidos, Israel e Irán. Con esta medida, los Vuelos KLM Dubái permanecerán suspendidos durante el periodo anunciado.

A través de un comunicado, aerolínea informó que:

Debido a los continuos disturbios geopolíticos en el Medio Oriente, KLM ha decidido cancelar todos los ⁠vuelos a Dubai ⁠hasta el 28 de marzo”.

—  

TE RECOMENDAMOS LEER: Pete Hegseth: Pentágono anuncia el “día más intenso” de ataques de EE. UU. contra Irán

Opciones para pasajeros afectados

La aerolínea filial a Air France resaltó la disposición que ha tenido en la atención a repatriación de viajeros varados, sin embargo, tomando como “máxima prioridad” la seguridad de sus pasajeros, tomó la decisión sobre los Vuelos KLM Dubái.

Asimismo, comunicó a sus usuarios afectados que sus boletos podrán ser cambiados a través de sus líneas de atención o solicitar un reembolso. “Somos conscientes de que esta decisión tiene un impacto significativo en nuestros viajeros y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos bien informados”, añadió KLM.

TE RECOMENDAMOS LEER: Conflicto en Medio Oriente presiona al petróleo y genera incertidumbre en mercados

Síguenos en Google News y encuentra más información.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad