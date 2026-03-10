¿Quién encabeza la lista de las personas más ricas del mundo?

De acuerdo con la revista Forbes 3 mil 428 emprendedores, inversores y herederos figuraron en la lista de multimillonarios del mundo de este 2026, 400 más que en 2025.

¿Quién es la persona más rica del mundo en 2026?

El empresario Elon Musk, por segundo año consecutivo es la persona más rica del mundo luego de duplicar su patrimonio con empresas como Tesla, la red social X y SpaceX, que superó los 839 mil millones de dólares, de acuerdo el ranking anual de la revista Forbes.

Introducing the 2026 #ForbesBillionaires List: Another year, another set of records. https://t.co/EQLH8XZDNg (Illustration: Neil Jamieson for Forbes) pic.twitter.com/3FLd6VYQpm — Forbes (@Forbes) March 10, 2026

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342 mil millones de dólares hace un año, a los 839 mil millones en la actualidad.

La revista estadounidense, conocida por su clasificación anual de las mayores fortunas del mundo, el mundo cuenta ahora con 3.428 mil millonarios, 400 más que hace un año.

¿Qué países concentran más multimillonarios?

Estados Unidos tiene el mayor número de multimillonarios, con un récord de 989, incluyendo 15 de los 20 principales.

Le sigue China, incluyendo Hong Kong, con 610, e India (229) ocupa el tercer lugar.

De acuerdo con la metodología de Forbes, utilizó precios de acciones y tipos de cambio del 1 de marzo de 2026. Para conocer el patrimonio neto actualizado diariamente de todos los multimillonarios.

Entre los diez primeros destaca la presencia de la única mujer, Françoise Bettencourt Meyers, heredera única del imperio L’Oréal, fundado por su abuelo Eugène Schueller. Su madre, Liliane Bettencourt, fue durante décadas una de las mujeres más poderosas del mundo y, al fallecer en 2017, Françoise asumió el control de la fortuna familiar.

Algunas personas se enriquecieron o empobrecieron a los pocos días de la publicación, además en la lista se Incluyeron individuos en lugar de familias multigeneracionales que comparten fortunas, pero incluyeron la riqueza perteneciente a cónyuges e hijos de un multimillonario en ciertos casos, como es si esa persona es la fundadora de la fortuna.

¿Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo?

Esta de las listas de las 10 personas más ricas del mundo en marzo de 2026