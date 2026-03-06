Minab: Estados Unidos admite que su ejército pudo bombardear la escuela donde murieron 85 niñas en Irán y abre investigación, afirma Reuters

Autoridades estadounidenses admitieron que es probable que fuerzas de Estados Unidos hayan estado detrás del bombardeo que destruyó una escuela de niñas en la ciudad de Minab, Irán, un ataque que dejó al menos 85 menores muertas y que ahora se investiga como uno de los episodios más controvertidos de la reciente escalada militar en Oriente Medio.

De acuerdo con funcionarios citados por Reuters, investigadores militares estadounidenses consideran “probable” que la ofensiva aérea que impactó una escuela en la ciudad iraní de Minab haya sido ejecutada por fuerzas estadounidenses, aunque el proceso de revisión interna aún no concluye. El reconocimiento preliminar marca un giro relevante, luego de que en un inicio no estaba claro quién había lanzado el ataque.

El incidente ocurrió durante una serie de operaciones militares dirigidas contra infraestructura vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, en medio del aumento de tensiones entre Washington, Teherán e Israel.

Un objetivo militar cercano habría provocado el error

Las primeras conclusiones de la investigación apuntan a que el bombardeo tenía como objetivo instalaciones militares ubicadas cerca del edificio escolar, presuntamente asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Según los reportes citados por medios internacionales, la escuela se encontraba muy próxima a un complejo que era considerado un objetivo estratégico, lo que pudo provocar una falla en la identificación del blanco o un error en la evaluación del área durante la operación aérea.

Imágenes satelitales analizadas tras el ataque muestran daños significativos tanto en el recinto escolar como en estructuras cercanas, lo que refuerza la hipótesis de que el bombardeo fue parte de una operación dirigida a objetivos militares en la zona.

Investigación abierta del Pentágono

El Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha emitido aún una confirmación definitiva sobre la responsabilidad del ataque, pero sí reconoció que existe una investigación en curso para determinar con precisión qué ocurrió.

Funcionarios estadounidenses reiteraron que la política militar del país prohíbe atacar deliberadamente objetivos civiles, por lo que el análisis se centra ahora en esclarecer si hubo un fallo en la inteligencia, un error de identificación o una desviación del armamento utilizado.

El resultado de la investigación podría tener implicaciones políticas y diplomáticas relevantes, especialmente por el impacto internacional que ha generado el caso.

Un episodio que intensifica la tensión internacional

El ataque ha provocado reacciones de condena y llamados a esclarecer responsabilidades por parte de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

La destrucción de un centro educativo en medio de un conflicto armado es considerada una posible violación del derecho internacional humanitario, lo que aumenta la presión sobre Washington para aclarar lo ocurrido.

Mientras la investigación continúa, el caso se perfila como uno de los episodios más delicados de la actual confrontación regional, en un momento en que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel mantiene a Medio Oriente bajo una creciente tensión geopolítica.