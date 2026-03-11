Instalan estatua de Trump y Epstein recreando escena de Titanic en Washington

Una estatua satírica que muestra a Donald Trump y al financiero fallecido Jeffrey Epstein recreando la famosa escena de la proa del barco en la película Titanic apareció esta semana en el área del National Mall, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Washington.

La instalación muestra a ambos personajes en una pose similar a la de los protagonistas de la cinta, con los brazos extendidos, mirando hacia el horizonte en dirección al Washington Monument.

La escultura, de varios metros de altura y con acabado dorado, fue colocada como parte de una intervención artística que rápidamente comenzó a atraer la atención de turistas, visitantes y medios de comunicación.

Una obra titulada “King of the World”

La pieza lleva el título “King of the World”, una referencia directa a una de las frases más conocidas de la película Titanic.

Además de la figura central, la obra incluye placas con mensajes irónicos en su base que hacen alusión a la relación que mantuvieron Trump y Epstein durante años, así como a los viajes y círculos de lujo en los que coincidieron.

La instalación forma parte de una serie de intervenciones realizadas por un colectivo artístico anónimo que busca generar debate público sobre la relación entre poder político, élites económicas y el caso Epstein.

Una intervención artística que genera reacciones

La aparición de la estatua provocó reacciones inmediatas entre quienes visitaban el National Mall.

Algunos espectadores la interpretaron como una crítica política y social, mientras que otros la consideraron una provocación o una forma de protesta visual contra figuras del poder.

En redes sociales, imágenes de la escultura comenzaron a circular rápidamente, alimentando el debate sobre el significado de la obra y sobre la relación histórica entre Trump y Epstein.

Arte político en uno de los espacios más simbólicos de Estados Unidos

El National Mall ha sido escenario durante décadas de manifestaciones, intervenciones artísticas y protestas públicas, debido a su relevancia histórica y política en Estados Unidos.

La instalación de esta estatua se suma a esa tradición de acciones simbólicas destinadas a llamar la atención sobre temas polémicos en la vida pública estadounidense.

Mientras autoridades evalúan cuánto tiempo permanecerá la obra en el lugar, la escultura ya se ha convertido en uno de los episodios más comentados en Washington en torno al caso Epstein y su impacto en la política estadounidense.