Canasta básica en México sube 4.5% anual y supera 4,800 pesos en zonas urbanas

El costo de la canasta básica en México llegó a 4,877.87 pesos por persona en zonas urbanas durante febrero, con un aumento anual de 4.5%. / Getty Images

El costo de la canasta básica en México registró un incremento anual durante febrero, impulsado principalmente por el alza en alimentos, comidas fuera del hogar y productos como jitomate y bistec de res. De acuerdo con datos recientes, la Canasta básica México superó los 4 mil 800 pesos por persona en zonas urbanas.

Incremento anual en zonas urbanas y rurales

El costo de la canasta básica en México registró un aumento anual de 4.5 por ciento durante febrero en el ámbito urbano, al ubicarse en 4 mil 877.87 pesos por persona, mientras que en el ámbito rural alcanzó los 3 mil 494.95 pesos, lo que representó un incremento de 4.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con los datos sobre la canasta alimentaria y no alimentaria, el gasto mensual de los mexicanos se incrementó en el último año, ya que la canasta urbana subió 211.22 pesos, en tanto que la rural aumentó 154.74 pesos.

Entre los productos y servicios que más presionaron el costo de la canasta alimentaria destacan los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el jitomate y el bistec de res, factores que incidieron en el aumento de la Canasta básica México.

Alimentos y servicios presionan el gasto familiar

En el caso del consumo de alimentos fuera de casa, los precios registraron un aumento anual de 7.2 por ciento durante febrero en el ámbito rural, mientras que el jitomate reportó un alza de 60.2 por ciento y el bistec de res de 14.2 por ciento.

Además, los cambios mensuales en las líneas de pobreza por ingresos —que consideran el valor de la canasta alimentaria y de bienes y servicios— mostraron incrementos de 0.8 por ciento en el ámbito rural y de 0.7 por ciento en el urbano.

En el desglose por rubros, en las zonas rurales la canasta alimentaria aumentó 5.6 por ciento, el transporte público 6.6 por ciento y los cuidados personales 8 por ciento. En las ciudades, los mayores incrementos se registraron en la canasta alimentaria con 6.5 por ciento, educación, cultura y recreación con 5.9 por ciento y transporte público con 6 por ciento, dentro del comportamiento reciente de la Canasta básica México.

ahz.