¡Buenas noticias para viajeros! AICM y AIFA reducen el costo de la TUA en febrero

¡Atención viajeros! Se publicaron las nuevas tarifas de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) para febrero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Felipe Ángeles (AIFA). Después de la subida de precios en enero, este segundo mes del año llega con una ligera disminución en el impuesto. Conoce los montos oficiales para vuelos nacionales e internacionales aquí.

Este impuesto en nuestro país se aplica tanto para vuelos nacionales como internacionales que salen desde cualquier terminal aérea mexicana y es un cargo obligatorio, que varía según el aeropuerto, por el uso de sus instalaciones y servicios, como son las salas de espera, seguridad, sanitarios, y zonas de recreación.

¿Qué cambios se aplicaron a la TUA en enero?

Como se recordará en enero pasado, el AICM anunció el aumento a la TUA:

En vuelos nacionales fue de 537.22 pesos.

Para vuelos internacionales de mil 20 pesos.

Por su parte el AIFA, fue de:

Vuelos nacionales en 266.62 pesos.

Para vuelos internacionales, tuvo un costo de 26.62 dólares, o 481.51 pesos.

¿Cuáles serán las tarifas de la TUA en febrero?

De acuerdo con el sitio oficial de ambas terminales aéreas, la TUA tendrá la siguiente actualización en su costo en febrero:

Los viajeros nacionales que usen el AICM pagarán 525 pesos.

pagarán 525 pesos. Los viajeros internacionales deberán desembolsar 996.79 pesos.

Para los viajeros nacionales que utilicen al AIFA , pagarán la misma cuota que en enero pasado, es decir, 266.62 pesos.

, pagarán la misma cuota que en enero pasado, es decir, 266.62 pesos. Mientras que los viajeros internacionales pagarán 470.55.

Ambas terminales aéreas recuerdan a sus usuarios que si piensan viajar en avión, además del costo del vuelo, deberán agregar la TUA, la cual puede variar dependiendo del aeropuerto desde el cual decidas tomar tu viaje.

También advierten que el monto fijado por el AICM puede cambiar en los meses posteriores, de acuerdo con el tipo de cambio diario que publica el Banco de México (Banxico).

