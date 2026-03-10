San Antonio Abad: ¿Cuál es el estado de salud del único sobreviviente del derrumbe de edificio en Tlalpan?

El derrumbe de un edificio en la calzada San Antonio Abad, ocurrido la tarde del lunes 9 de marzo de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó un saldo de tres trabajadores fallecidos y un sobreviviente, de acuerdo con información oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

El único trabajador rescatado con vida fue trasladado de inmediato al Hospital General Rubén Leñero, donde permanece bajo observación médica.

En este momento se entrega la tercera víctima a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México. Así concluimos las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecían atrapadas bajo los escombros. #ServicioConcluido… pic.twitter.com/KtZyMRruIg — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

¿Cómo se encuentra el sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este 10 de marzo de 2026 que el trabajador, un hombre de 43 años, se encuentra estable y continúa recibiendo atención médica.

Según el reporte oficial, el paciente se mantiene en evaluación médica mientras especialistas realizan estudios para descartar lesiones internas o complicaciones derivadas del colapso del inmueble.

#IMSSBienestar informa que el paciente de 42 años lesionado tras el colapso de un inmueble en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, se reporta estable y continúa bajo atención médica en el Hospital General “Dr. Rubén Leñero”. — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) March 10, 2026

Autoridades capitalinas también confirmaron que mantienen contacto con los familiares del sobreviviente y con las familias de los trabajadores afectados por la tragedia.

¿Qué pasó en el derrumbe de San Antonio Abad?

El incidente ocurrió alrededor de las 13:50 horas del lunes 9 de marzo, cuando tres losas de un edificio en proceso de demolición colapsaron en la colonia Tránsito, cerca de la intersección con Alfredo Chavero.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el inmueble era un predio privado que había resultado gravemente dañado por el sismo de 2017, por lo que se realizaban trabajos para su demolición controlada.

Tras el colapso, cuatro trabajadores quedaron atrapados entre los escombros. Equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, ERUM y policías capitalinos desplegaron un operativo de rescate que se prolongó durante horas.

Las autoridades capitalinas informaron que continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del colapso, mientras la Fiscalía de la Ciudad de México realiza los peritajes correspondientes.

El caso ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en obras y demoliciones dentro de la capital.