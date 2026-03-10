¿Qué pasará con la Reforma Electoral en San Lázaro? Las claves de la votación en comisiones

Se prevé que el dictamen será aprobado en ambas comisiones, pues los legisladores de Morena son mayoría

Esta tarde las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política de la Cámara de Diputados discutirá la iniciativa constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral.

¿Qué pasará con la reforma electoral en comisiones?

Se prevé que el dictamen será aprobado en ambas comisiones, pues los legisladores de Morena son mayoría, por lo que, aunque tenga el voto en contra de la oposición y los aliados del PT y el Partido Verde, seguramente este primer paso legislativo será autorizado por los diputados morenistas. Donde será frenada será este miércoles cuando suba al Pleno del recinto de San Lázaro.

¿Qué postura tiene la oposición sobre la reforma?

Aunque en opinión del líder panista, Elías Lixa, a lo mejor surge una “sorpresa” y ni siquiera al interior de Morena hay unidad, es probable que no pase ni en las comisiones y por tanto no iría al Pleno el miércoles.

“Igual y pues hay una sorpresa de conciencia y no lo aprueban y ya no llega al Pleno, pero si llegar al Pleno, habría una definición que tomara la mayoría no calificada y se estaría discutiendo en el Pleno, que las reglas del debate están establecidas en el reglamento para reformas constitucionales”. —

Y los que de plano han advertido una y otra vez que no apoyarán la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum a la que llaman “Ley Maduro”, son los diputados del PRI, que este martes tuvieron la visita de su líder nacional, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, quien acudió a San Lázaro para dar línea a los legisladores del tricolor.

Hoy en conferencia de prensa desde la @Mx_Diputados lo dijimos fuerte y claro. El PRI votará en contra de la reforma electoral conocida como “Ley Maduro”. Es una propuesta autoritaria, regresiva y engañosa que lastima la democracia que tanto trabajo le ha costado construir a… pic.twitter.com/cwD0noYB45 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 10, 2026

“Alito” reiteró que no acompañarán una reforma que atente contra el sistema democrático del país.

“Entonces el voto del grupo parlamentario del PRI será en contra de esta propuesta terrible de iniciativa electoral y de esta llamada Ley Maduro. Vamos a ir a un debate firme, duro, contundente, pero fijando la posición del PRI, la posición del PRI es que no se puede acompañar nada que destruya el régimen democrático”. —

El líder nacional del PRI felicitó a los diputados y senadores del PT y del Partido Verde por su posición firme y valiente en contra de una ley que representa graves retrocesos democráticos.

