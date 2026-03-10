Padre de la quinceañera de Tabasco debe millones al fisco, pero gastó una fortuna en los XV años de Mafer

Juan Carlos Guerrero Rojas, contratista de Pemex y padre de la quinceañera de Tabasco, enfrenta una denuncia fiscal por un adeudo de 3 millones 630 mil pesos.

Mientras figuras como Belinda, J Balvin y Galilea Montijo amenizaban una fiesta de quince años de aproximadamente 50 millones de pesos en Tabasco, el anfitrión y padre de la festejada, Juan Carlos Guerrero Rojas, un ex empleado de la paraestatal convertido en empresario multimillonario, enfrenta una denuncia desde 2022 de la Secretaría de Finanzas estatal por un adeudo fiscal no liquidado de 3 millones 630 mil pesos.

La periodista Fátima Monterrosa reveló que, mientras cientos de proveedores en el estado enfrentan la quiebra por falta de pagos de Pemex, las empresas de Guerrero Rojas han recibido un trato preferencial, cuya bonanza económica comenzó desde 2019, año en que sus vínculos contractuales con el gobierno federal comenzaron a florecer.

¿Quién es Juan Carlos Guerrero, contratista de Pemex?

Originario de Comalcalco, Juan Carlos Guerrero Rojas pasó de ser un trabajador operativo de Pemex a un próspero empresario del sector energético. Su fortuna, de acuerdo con Fátima Monterrosa, se disparó en 2019, bajo la gestión de Octavio Romero Oropeza. A través de la empresa Petroservicios Integrales de México S.A. de C.V., el empresario ha obtenido contratos por adjudicación directa que superan los 3,800 millones de pesos.

Entre los contratos está uno de noviembre de 2019 por 1,722 millones de pesos para intervenciones en pozos petroleros, seguido de otro en 2023 por 1,827 millones de pesos.

Sin embargo, en 2022, la Secretaría de Finanzas de Tabasco presentó una denuncia en su contra por un adeudo de 3.6 millones de pesos, derivado de una auditoría fiscal a la empresa Estaciones de Servicios Vía Corta, donde Guerrero aparecía como responsable solidario. Al intentar realizar el cobro e ir a buscarlo al domicilio fiscal proporcionado, resultó que corresponde a una vivienda de interés social en Comalcalco, donde, además, el empresario no fue encontrado.

Subdirector de Pemex fue padrino de los XV años de Mafer

El padrino de la fiesta fue Marcos Torres Fuentes, actual subdirector de Producción de Pemex Exploración y Producción. Además, la esposa del empresario, Virginia Guillén Ávalos, labora actualmente como auxiliar técnica en la misma división de la petrolera, con un sueldo mensual de 21,767 pesos.

De acuerdo con Fátima Monterrosa, antes de 2019 la familia no ostentaba el estilo de vida que se ha escandalizado en redes sociales. Documentos sugieren que, incluso en años recientes, se admitía la imposibilidad de costear viajes, situación que cambió por completo tras la obtención de estos contratos y el pago puntual de los mismos por parte de la paraestatal.

TE PUEDE INTERESAR: Fiesta de Mafer en Tabasco: lo que se sabe de los XV millonarios que reunieron a Belinda, J Balvin y Galilea Montijo