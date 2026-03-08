Fiesta de Mafer en Tabasco: lo que se sabe de los XV millonarios que reunieron a Belinda, J Balvin y Galilea Montijo
Una fiesta de XV años celebrada en Tabasco se volvió tendencia en redes sociales luego de que en el evento aparecieran figuras del espectáculo como Belinda, J Balvin y la conductora Galilea Montijo. El festejo, organizado para una joven conocida en redes como “Mafer”, generó debate en internet por el nivel de producción y la presencia de celebridades.
Videos y fotografías del evento comenzaron a circular en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde se observa un escenario con espectáculo musical, iluminación profesional y presentaciones especiales durante la celebración.
La fiesta se realizó en Villahermosa, Tabasco, y rápidamente llamó la atención porque reunió a artistas internacionales y personalidades de la televisión mexicana en un evento privado de quince años.
Belinda, J Balvin y Galilea Montijo entre los invitados
De acuerdo con los videos que se viralizaron, Belinda participó durante la fiesta cantando y conviviendo con la quinceañera, mientras que J Balvin también apareció en el escenario durante el evento.
En el festejo también estuvo presente Galilea Montijo, conductora de televisión originaria de Guadalajara y una de las figuras más conocidas del entretenimiento en México.
Las imágenes muestran a los artistas compartiendo momentos con la familia y los invitados, lo que provocó sorpresa entre usuarios de redes sociales que cuestionaron el costo y la magnitud de la celebración.
Aunque el evento fue privado, la presencia de celebridades convirtió la fiesta en un tema viral.
La fiesta desata debate en redes sociales
El festejo generó conversación en redes debido a que ocurrió en Tabasco, estado que durante años ha estado asociado políticamente con el discurso de “austeridad republicana” promovido por el movimiento político del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Algunos usuarios celebraron el espectáculo y el ambiente festivo, mientras que otros criticaron el contraste entre el discurso político de austeridad y el lujo mostrado en la celebración.
Hasta ahora, ninguna autoridad estatal ha emitido posicionamiento oficial sobre el evento, ya que se trata de una fiesta privada.
Sin embargo, el caso volvió a abrir la conversación sobre el impacto de las redes sociales en eventos sociales de alto perfil, donde celebraciones familiares pueden convertirse rápidamente en fenómenos virales.
Mientras tanto, los XV años de “Mafer” continúan generando reacciones en internet y se han convertido en uno de los temas más comentados de entretenimiento en México durante los últimos días.