Localizan a una segunda víctima tras derrumbe en San Antonio Abad en CDMX
Autoridades confirmaron el hallazgo de una segunda víctima tras el derrumbe San Antonio Abad, ocurrido en un edificio en demolición en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Qué ocurrió tras el derrumbe en San Antonio Abad?
Esta madrugada en operación conjunta de rescate fue localizado el segundo cuerpo de los tres trabajadores de obra que permanecían en calidad de desaparecidos tras el derrumbe en San Antonio Abad 124 suscitado ayer a las 14 horas de un edificio en demolición, ocurrido en calzada San Antonio Abad, de la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Cómo se encuentra la circulación en la zona?
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la circulación continúa cerrada a la altura del percance.
Tras la entrega del cuerpo a peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el seguimiento correspondiente, las labores de rescate de una tercera víctima continúan en el inmueble en demolición.