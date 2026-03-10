Localizan a una segunda víctima tras derrumbe en San Antonio Abad en CDMX

Esta madrugada fue localizado el cuerpo de una segunda víctima del derrumbe localizado en calzada San Antonio Abad 124, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

¿Qué ocurrió tras el derrumbe en San Antonio Abad?

Derrumbe San Antonio Abad: Localizan a una segunda víctima de derrumbe

Esta madrugada en operación conjunta de rescate fue localizado el segundo cuerpo de los tres trabajadores de obra que permanecían en calidad de desaparecidos tras el derrumbe en San Antonio Abad 124 suscitado ayer a las 14 horas de un edificio en demolición, ocurrido en calzada San Antonio Abad, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hGoaVScQtM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

¿Cómo se encuentra la circulación en la zona?

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la circulación continúa cerrada a la altura del percance.

#PrecauciónVial | Corte a la circulación en Xocongo a partir de Fray Servando Teresa de Mier y a la altura de callejón San Antonio Abad; servicios de emergencia laboran en Lorenzo Boturini y Xocongo. #AlternativaVial 5 de Febrero y Eje 2 Oriente. pic.twitter.com/WXrLBwM1Ic — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 10, 2026

Tras la entrega del cuerpo a peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el seguimiento correspondiente, las labores de rescate de una tercera víctima continúan en el inmueble en demolición.