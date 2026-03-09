Derrumbe en San Antonio Abad: localizan sin vida a trabajador atrapado

Se confirmó el primer muerto luego del derrumbe del edificio en demolición, ubicado en la avenida San Antonio Abad.

Myriam Vilma Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que se localizó a uno de los tres trabajadores que estaban bajo los escombros, pero lamentablemente ya estaba sin vida.

Agregó que trabajarán noche y día hasta encontrar a los otros dos trabajadores que aún están atrapados.

#LaboresDeRescate | Personal especializado en #Rescate de personas en estructuras colapsadas del #ERUM y policías del Agrupamiento #Zorros con los binomios caninos Bora y Mictlan de la #SSC, apoyan en las labores de búsqueda de las personas atrapadas en el edificio colapsado en… pic.twitter.com/WSrQNbrItJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 9, 2026

¿Qué ocurrió en el edificio en demolición?

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, detalló que fueron tres pisos los que se vinieron abajo.

Aclaró que este era un edificio de un particular que estaba en proceso de demolición.

“Sabemos perfectamente que se trata de un edificio privado que estaba en demolición y se vinieron abajo tres niveles, tres losas, tenemos actualmente a tres personas que están atrapadas y están ahorita, el conjunto de los esfuerzos del Gobierno de la ciudad para atenderlos”. —

La mandataria aclaró que no se sabe que causó el colapso.

“No sabemos todavía la causa, eso es algo que se tiene que investigar. La empresa responsable no tarda en llegar para que también participe, ellos sabrán con más precisión cómo sucedieron las cosas y estaremos informando de inmediato”.

En seguimiento a las acciones que se realizan en la parte del edificio colapsado en Av. San Antonio Abad, se rescató a una persona, misma que ya fue trasladada para su atención médica; se trabaja en el rescate de 3 personas más.



Como medida de seguridad, se realizó la evacuación… pic.twitter.com/LLn38uR0I0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 9, 2026

¿Qué se sabe de las personas afectadas?

Sobre la persona herida, dijo que fue trasladada al hospital Rubén Leñero con un politraumatismo.

Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc indicó que el reporte preliminar señala que 16 trabajadores se encontraban en el lugar al momento del incidente.

12 de ellos lograron salir por sus propios medios.

Precisó que el hombre rescatado tiene 42 años y fue trasladado por personal de Protección Civil.

Este es un edificio que quedó dañado con el sismo del 2017, y por esa razón lo estaban demoliendo.

