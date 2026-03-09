Derrumbe en San Antonio Abad: localizan sin vida a trabajador atrapado
Los esfuerzos de rescate en la avenida San Antonio Abad se han teñido de luto tras la localización de uno de los tres trabajadores que quedaron atrapados bajo el derrumbe de un edificio en demolición.
Se confirmó el primer muerto luego del derrumbe del edificio en demolición, ubicado en la avenida San Antonio Abad.
Myriam Vilma Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que se localizó a uno de los tres trabajadores que estaban bajo los escombros, pero lamentablemente ya estaba sin vida.
Agregó que trabajarán noche y día hasta encontrar a los otros dos trabajadores que aún están atrapados.
¿Qué ocurrió en el edificio en demolición?
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, detalló que fueron tres pisos los que se vinieron abajo.
Aclaró que este era un edificio de un particular que estaba en proceso de demolición.
“Sabemos perfectamente que se trata de un edificio privado que estaba en demolición y se vinieron abajo tres niveles, tres losas, tenemos actualmente a tres personas que están atrapadas y están ahorita, el conjunto de los esfuerzos del Gobierno de la ciudad para atenderlos”.—
La mandataria aclaró que no se sabe que causó el colapso.
“No sabemos todavía la causa, eso es algo que se tiene que investigar. La empresa responsable no tarda en llegar para que también participe, ellos sabrán con más precisión cómo sucedieron las cosas y estaremos informando de inmediato”.
¿Qué se sabe de las personas afectadas?
Sobre la persona herida, dijo que fue trasladada al hospital Rubén Leñero con un politraumatismo.
Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc indicó que el reporte preliminar señala que 16 trabajadores se encontraban en el lugar al momento del incidente.
12 de ellos lograron salir por sus propios medios.
Precisó que el hombre rescatado tiene 42 años y fue trasladado por personal de Protección Civil.
Este es un edificio que quedó dañado con el sismo del 2017, y por esa razón lo estaban demoliendo.