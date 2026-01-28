Ramírez Cuéllar propone cirugía mayor a la ASF; “es hora de desmontar las redes de complicidad en auditorías”

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a los legisladores de todas las fuerzas políticas apoyar su iniciativa constitucional para renovar de fondo el reforma anticorrupción Sistema Nacional Anticorrupción.

Dijo que su propuesta contempla dar más dientes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para sancionar de manera directa los desvíos, anomalías e irregularidades en la aplicación de las auditorías como lo ha propuesto la presidenta Sheinbaum.

Una #ASF renovada, independiente y eficiente fortalece la confianza ciudadana y combate la corrupción. pic.twitter.com/HScq9vFlGE — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) January 25, 2026

¿Por qué urge una reforma al sistema de auditorías?

Ramírez Cuéllar consideró que esta iniciativa debería aprobarse de manera urgente.

“Para una transformación radical de la ASF necesitamos con urgencia reconstruir todo el sistema de auditorías y fiscalización en el país. En marzo cambiamos al Auditor Superior, es una buena oportunidad para acortar plazos, realizar las sanciones y castigos a qué haya lugar, entonces, es una de las cosas de mayor urgencia que ya el Congreso, la Cámara de Diputados, discuta con fuerza esta iniciativa que hemos presentado”. —

El legislador morenista explicó parte del contenido de su propuesta de reforma para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y sancionar las prácticas irregulares y corruptelas.

¿Qué cambios plantea la iniciativa constitucional?

“Garantizar que las auditorías se hagan en el tiempo que nos permita corregir y castigar todos los desvíos, ineficiencias, robos en la aplicación del presupuesto público y por supuesto de las entidades federativas. Entonces, ya está la inactiva para una reforma completa de la ASF y promover la denuncia ciudadana. Junto con la Agencia de Transformación Digital daremos pasos importantes en erradicar cualquier indicio de corrupción que afecte la convivencia nacional”. —

Alfonso Ramírez Cuéllar recordó que la nueva ley de auditorías que ya se discute en las comisiones correspondientes, busca desmontar todas las relaciones de complicidad, extorsión e ineficiencia que existen en las auditorías tanto locales como federales.

