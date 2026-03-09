Impactante accidente: mujer sale disparada de un tobogán extremo y muere; el video se vuelve viral

Una mujer de 28 años murió luego de sufrir un accidente en un tobogán dentro de un parque de diversiones en Colombia. El hecho causó conmoción porque el momento quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, quien perdió la vida tras salir proyectada de la atracción mientras descendía por el tobogán en el parque turístico Entre Flores, ubicado en Chinácota, en el departamento de Norte de Santander.

¿Cómo ocurrió el accidente donde la mujer murió en un tobogán extremo?

De acuerdo con reportes locales, la mujer inició el descenso sentada en una dona inflable, como parte del funcionamiento normal de este tipo de atracciones.

Sin embargo, al pasar por una curva del recorrido, perdió el control y su cuerpo salió proyectado fuera de la estructura del tobogán.

El impacto le provocó graves lesiones en la cabeza, el abdomen y el pecho, por lo que fue trasladada a un hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

El momento quedó grabado y se volvió viral

El accidente fue captado en video por personas que se encontraban en el lugar. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con conmoción al ver cómo la mujer es lanzada fuera de la atracción durante el recorrido.

La viralización del video provocó un debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de juegos extremos dentro de parques turísticos.

Parque de diversiones emite comunicado

Tras el accidente, el parque Entre Flores difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

La empresa también aseguró que activó los protocolos de emergencia inmediatamente después del incidente y que colaborará con las autoridades en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, las autoridades locales continúan con las indagatorias para determinar si existieron fallas de seguridad o negligencia en la atracción.