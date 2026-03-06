;

Extranjero manda callar a músico en mercado de Nayarit; comerciantes lo enfrentan: “Esto es México” | VIDEO

El momento fue captado en video y difundido en plataformas como TikTok y Facebook

“Esto es México”: comerciantes defienden a músico ante turista en Nayarit. X

Francisco Miranda

Un video grabado en un mercado de Tepic, Nayarit, se volvió viral en redes sociales luego de mostrar un momento de tensión entre un turista extranjero y un músico callejero que tocaba en un tianguis de la ciudad. La escena generó debate y miles de reacciones en internet por la forma en que comerciantes locales defendieron al artista.

En las imágenes se observa a un músico ambulante que interpretaba canciones con guitarra y un pequeño amplificador mientras pedía cooperación a los clientes del mercado, una práctica común en muchos tianguis y espacios públicos de México.

Sin embargo, un hombre identificado en redes como turista extranjero, presuntamente estadounidense, se levantó de su lugar y comenzó a reclamarle al músico, aparentemente molesto por la música. Incluso intentó callarlo y alejarlo del lugar donde estaba tocando.

“Esto es México”: comerciantes salen en defensa del músico

La tensión aumentó cuando una mujer comerciante se acercó al extranjero para confrontarlo. En el video se escucha cuando le dice: “Aquí es México, si no te gusta, good bye”, defendiendo el derecho del músico a seguir tocando.

La mujer también se dirigió al cantante para decirle que continuara con su presentación, mientras otros comerciantes y personas que se encontraban en el mercado observaban la discusión.

El momento fue captado en video y difundido en plataformas como TikTok y Facebook, donde rápidamente se viralizó.

Hasta ahora, las autoridades locales no han informado sobre sanciones o denuncias relacionadas con el incidente. Sin embargo, el video sigue circulando ampliamente y se convirtió en uno de los contenidos virales más comentados de la semana.

