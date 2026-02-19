Taxi de aplicación baja a mujer therian por vehículo no pet friendly: video viral desata debate

Un video viral volvió a colocar en el centro de la conversación digital el choque entre normas privadas de servicios de transporte por aplicación y nuevas expresiones de identidad que circulan en redes sociales. En las imágenes, que han sido retomadas por distintos medios informativos, se observa el momento en que una joven que se identifica como therian, es decir, alguien que afirma tener una conexión psicológica o espiritual con un animal, es obligada a descender de un taxi tras una discusión con el conductor por la política de “no mascotas”.

La escena, grabada desde el interior del vehículo, muestra un intercambio que rápidamente escaló de la sorpresa a la confrontación. La pasajera responde con ladridos cuando el chofer le solicita confirmar su nombre y destino, y se describe a sí misma como “un galgo español”. El conductor, visiblemente desconcertado, insiste en que su servicio no admite animales dentro de la unidad. El momento fue difundido en redes sociales.

Más allá del carácter insólito del episodio, el caso abrió una discusión más amplia sobre los límites entre identidad personal, normas de convivencia y reglamentos internos de plataformas digitales. Aunque no se ha confirmado oficialmente qué aplicación estuvo involucrada ni el lugar exacto donde ocurrió el incidente, el material ha generado miles de comentarios divididos entre quienes defienden la actuación del conductor por apegarse a las reglas y quienes consideran que el trato hacia la pasajera pudo ser excesivo o poco empático.

¿Qué ocurrió exactamente?

Según el material difundido, la escena se desarrolla cuando una mujer sube a un taxi de aplicación y, al momento de confirmar su viaje, responde con ladridos y reafirma que se identifica como perro, incluso refiriéndose a sí misma como un “galgo español”. El conductor, confundido, le explica que el servicio que ofrece está destinado exclusivamente a personas y no permite el transporte de animales ni mascotas.

Ante la insistencia de la pasajera, el chofer le pide descender del vehículo y menciona que, de lo contrario, podría arrojarle agua para obligarla a bajar. Finalmente, ella desciende visiblemente molesta, y el video acumula repercusiones en múltiples plataformas.

¿Qué significa ser “therian”?

El término therian proviene de therianthropy, un concepto que describe a personas que experimentan una conexión emocional, psicológica o espiritual con un animal específico. Aunque algunas personas adoptan comportamientos asociados a esa conexión, como sonidos o gestos, no existe evidencia científica de que crean literalmente ser animales biológicos.

En redes sociales, “therian” se ha popularizado en comunidades digitales donde adolescentes y jóvenes comparten experiencias sobre su identidad con diferentes especies.

Debate en redes sociales y respuestas del público

El video no solo se ha convertido en tendencia por lo insólito del diálogo entre pasajera y conductor, sino que también ha desatado opiniones divididas entre internautas. Algunos usuarios defienden al conductor por aplicar las normas del servicio de transporte y garantizar la seguridad y comodidad dentro del vehículo. Otros cuestionan si el trato hacia la pasajera fue falto de sensibilidad o discriminatorio, dado que la identidad therian es percibida por algunos como parte de la diversidad de expresiones personales.

Por ahora no hay confirmación oficial de la plataforma involucrada ni de las autoridades sobre lo ocurrido. Tampoco se ha verificado la ubicación exacta ni la autenticidad completa del video, aunque circula ampliamente en cuentas virales de México y Sudamérica.

Normas de transporte y límites de convivencia

Los servicios de taxi por aplicación suelen incluir políticas claras sobre mascotas: solo los conductores inscritos en modalidades específicas para animales, por ejemplo, servicios categorizados como pet, están obligados a aceptar mascotas dentro de sus unidades. Esto deja en un terreno gris cómo se enfrentan casos donde la identidad personal o comportamientos expresivos chocan con las normas operativas de una plataforma privada.