Colapsa edificio en San Antonio Abad: ¿Cuántos trabajadores siguen atrapados entre los escombros?

El derrumbe de un edificio en la zona de San Antonio Abad, ocurrido este lunes 9 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, dejó al menos una persona fallecida y dos trabajadores aún atrapados, de acuerdo con información oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

El colapso ocurrió en un inmueble donde se realizaban trabajos de demolición cerca de la intersección de Calzada de San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras el incidente, autoridades capitalinas desplegaron un amplio operativo de rescate en la zona.

Continúa operativo de rescate en San Antonio Abad

En el lugar trabajan bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil, paramédicos del ERUM y policías capitalinos, quienes realizan maniobras para retirar escombros y localizar a los trabajadores desaparecidos.

Debido al operativo, autoridades mantienen cerrada la circulación en Calzada de Tlalpan y calles cercanas, con el objetivo de facilitar las labores de rescate y garantizar la seguridad en la zona.

🔴En la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, autoridades informan que dos personas que estaban al interior de la estructura ya fueron rescatadas tras el derrumbe de un edificio en demolición en Alfredo Chavero y San Antonio Abad.



@JefeVulcanoCova

— W Radio México (@WRADIOMexico) March 9, 2026

El Gobierno de la Ciudad de México informó que las labores continuarán durante las próximas horas hasta localizar a las dos personas atrapadas y determinar las causas del colapso del inmueble.

Las autoridades también pidieron a la población evitar la zona y permitir el paso de los equipos de emergencia mientras continúan los trabajos de búsqueda.