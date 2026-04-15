Metro Miguel Ángel de Quevedo: ¿Qué pasó en la estación de la Línea 3 que el servicio colapsó hoy 15 de abril?

Usuarios reportan esperas y servicio lento en las estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX. X

El servicio en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México registró afectaciones este miércoles 15 de abril de 2026, especialmente en estaciones del sur como Miguel Ángel de Quevedo, donde usuarios reportaron retrasos, saturación y largos tiempos de espera.

#RTPinforma



Continuamos brindando apoyo de RTP en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a Metro Universidad de la línea 3 del @MetroCDMX



Seguimos informando. pic.twitter.com/HDm53uEf1X — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) April 16, 2026

De acuerdo con reportes del propio Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la situación se debió a problemas operativos que provocaron marcha lenta de los trenes. En casos recientes similares, el organismo ha explicado que estas fallas suelen estar relacionadas con el retiro de convoyes para revisión o ajustes técnicos, lo que impacta directamente la frecuencia del servicio.

Usuarios en redes sociales señalaron esperas de más de 20 o incluso 30 minutos, además de andenes completamente llenos, una situación frecuente cuando hay alta demanda y menor disponibilidad de trenes.

#AvisoMetro: Continúan los trabajos en coordinación con la #CFE para normalizar y reanudar en su totalidad el servicio en la Línea 3, derivado de un disturbio eléctrico externo a las instalaciones del Sistema.

Se ofrece servicio de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo en ambos… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2026

¿Qué dijeron las autoridades del Metro?

El Metro CDMX ha reiterado en múltiples ocasiones que, ante este tipo de incidentes, el personal técnico trabaja para restablecer la circulación de trenes lo más pronto posible, mientras pide a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y atender indicaciones en andenes.

Alternativas viales y transporte

Ante el colapso en estaciones como Miguel Ángel de Quevedo, se recomienda considerar rutas alternas:

Metrobús Línea 1 (Insurgentes) como conexión paralela

RTP y transporte concesionado sobre Avenida Universidad

Eje 10 Sur y Miguel Ángel de Quevedo como vías principales

Uso de estaciones cercanas como Copilco o Universidad

Se suspendió el servicio en el tramo de la Línea 3 del Metro CDMX, de Copilco a Universidad, debido a un disturbio eléctrico. Se ofrece servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo y apoyo con unidades de la RTP de Viveros a Metro Universidad. 🔴 pic.twitter.com/UQQuFHoWkw — Reporteedomex (@reporteedomex) April 16, 2026

Además, autoridades capitalinas han alertado sobre posibles afectaciones viales en la zona por movilizaciones, lo que puede complicar aún más los traslados.

Se recomienda salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Metro.