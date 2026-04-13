Caos vial en México-Cuernavaca: Vecinos bloquean hoy 13 de abril Tlalpan en protesta por falta de luz y seguridad

La mañana de este lunes 13 de abril de 2026 se registró un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro de Tlalpan, lo que provocó importantes afectaciones viales para automovilistas que se dirigían hacia el sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes preliminares, el cierre fue realizado por vecinos de la alcaldía Xochimilco, principalmente de las comunidades Tlaxiopa, Cerezo y 3 de Mayo, quienes se manifestaron para exigir atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Qué exigen los manifestantes?

Los vecinos inconformes denuncian problemas relacionados con la falta de medidores de luz, así como irregularidades en el suministro eléctrico de la CFE. Además, denunciaron condiciones de inseguridad en sus colonias, por lo que demandan la intervención de autoridades federales y locales.

Los manifestantes bloquean el paso en ambos sentidos de la autopista, lo que genera largas filas de vehículos y retrasos significativos en una de las vialidades más importantes que conecta la capital con el estado de Morelos.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.



➡️ Se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre… — CAPUFE (@CAPUFE) April 13, 2026

Afectaciones en la autopista México-Cuernavaca

El bloqueo en la caseta de Tlalpan impacta tanto a usuarios particulares como al transporte de carga, complicando la movilidad durante las primeras horas del día. Autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternas mientras se mantiene la protesta.

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de canales oficiales, salir con anticipación y considerar vías alternas para evitar retrasos. Este tipo de bloqueos suelen generar congestión prolongada en la zona.