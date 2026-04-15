Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX: Cómo ver el concierto EN VIVO junto a Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules si no asistirás

La Ciudad de México está por vivir uno de los conciertos más esperados del año con la presentación de Andrea Bocelli en el Zócalo. Pero si no planeas lanzarte al Centro Histórico (o simplemente quieres evitar las multitudes) hay buenas noticias: podrás disfrutarlo completamente gratis desde casa.

Así que te contamos dónde verlo completamente en vivo, donde se presentará junto a Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules para que no te pierdas ningún detalle del evento del momento.

¿Dónde ver en vivo el concierto de Andrea Bocelli?

El concierto será transmitido en vivo a través de Canal 2 de televisión abierta, así como en la plataforma de streaming ViX.

Esto permitirá que millones de personas sigan el evento en tiempo real sin necesidad de estar presentes en el Zócalo. La transmisión incluirá todos los momentos clave de una noche que promete ser histórica para la capital.

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¿Cuándo y a qué hora es el concierto?

La presentación está programada para el sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas, en la plancha del Zócalo capitalino.

Se trata de un evento gratuito que forma parte de la gira internacional del tenor, con la que celebra más de 30 años de carrera.

La colaboración entre Andrea Bocelli, Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules estremecerá el Centro Histórico de la CDMX

Aunque Andrea Bocelli es conocido por la ópera, este concierto tendrá un giro especial.

El espectáculo incluirá una fusión de estilos que va desde lo clásico hasta sonidos más populares, con la participación de agrupaciones como Los Ángeles Azules, lo que ha generado gran expectativa entre el público y Ximena Sariñana, quien es un ícono para la música mexicana y mujeres en el rock. La combinación promete un show distinto a lo que usualmente se presenta en el Zócalo.

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¿Será uno de los conciertos gratuitos más vistos?

Más allá del concierto en sí, la transmisión gratuita podría convertir este evento en uno de los más vistos del año en México. No solo por la popularidad de Bocelli, sino porque permite que personas de todo el país (e incluso fuera) se conecten al mismo tiempo a una experiencia cultural masiva.

Es decir, no importa si estás en casa o en el Zócalo: el concierto está diseñado para llegar a todos.