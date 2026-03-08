¿Cuánto dura la marcha feminista 8M hoy 8 de marzo 2026?

La marcha del 8M puede extenderse hasta la noche. Conoce cuánto dura el recorrido en CDMX. Getty Images

La marcha feminista del 8 de marzo (8M) en la Ciudad de México no tiene una duración exacta, pero con base en convocatorias de colectivas y reportes de autoridades capitalinas, el recorrido suele extenderse entre 4 y 6 horas, dependiendo del número de contingentes y del ritmo de la movilización.

Para este 8 de marzo de 2026, las primeras concentraciones comenzaron desde la mañana en distintos puntos de la capital como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, desde donde las manifestantes avanzan hacia el Zócalo capitalino.

Generalmente, el inicio del avance principal ocurre alrededor del mediodía, aunque algunos contingentes se reúnen desde las 09:00 o 10:30 horas antes de comenzar a marchar.

¿Cuánto tardan en llegar al Zócalo?

El recorrido principal del 8M en CDMX va por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico, hasta llegar al Zócalo.

El trayecto puede tardar entre 2 y 3 horas caminando, pero debido a que participan miles de mujeres, el avance suele ser más lento y la movilización completa puede prolongarse gran parte de la tarde.

Comparación con marchas 8M de otros años

Datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México indican que en años anteriores las actividades del 8M han durado prácticamente todo el día. Por ejemplo, en 2025 las movilizaciones iniciaron al mediodía y concluyeron alrededor de las 20:30 horas en el Zócalo.

Esto significa que, aunque el recorrido principal puede tomar solo unas horas, las actividades, concentraciones y protestas pueden extenderse hasta la noche.

En resumen, si planeas seguir la movilización de este 8 de marzo de 2026 en CDMX, la marcha suele desarrollarse desde el mediodía hasta el atardecer o incluso la noche, dependiendo del tamaño de la manifestación y de las actividades que se realicen al llegar al Zócalo.