Marcha 8M: ¿A qué hora inicia la marcha de hoy 8 de marzo de 2026 en CDMX?

Miles de mujeres saldrán a las calles de la Ciudad de México este domingo 8 de marzo de 2026 para participar en la tradicional Marcha del Día Internacional de la Mujer (8M). La movilización reúne cada año a colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanas que exigen igualdad de derechos y el fin de la violencia de género.

De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas y reportes de movilidad, la marcha principal está programada alrededor del mediodía, aunque desde la mañana se registran concentraciones y contingentes en distintos puntos de la ciudad.

Las primeras concentraciones comenzaron desde las 07:00 y 10:30 de la mañana en varios puntos de la capital. Sin embargo, uno de los contingentes principales tiene previsto iniciar su recorrido alrededor de las 12:00 horas, con dirección al Zócalo capitalino.

Ruta de la marcha del 8M 2026 en la Ciudad de México

La ruta más importante de la movilización en la capital suele comenzar en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma. Desde ahí, los contingentes avanzan hacia el Centro Histórico.

El recorrido previsto es el siguiente:

Glorieta de las Mujeres que Luchan / Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México

Durante el trayecto se esperan cierres viales y afectaciones al transporte público, especialmente en avenidas del Centro y Paseo de la Reforma.

Mapa de la ruta de la marcha del 8M en CDMX

Este trayecto atraviesa algunos de los puntos más importantes del centro de la capital y suele concentrar a miles de manifestantes cada año.

Las autoridades de la Ciudad de México recomendaron a quienes transiten por la zona tomar rutas alternas y utilizar transporte público con anticipación, ya que la movilización puede provocar cierres en Reforma, Juárez y calles del Centro Histórico.

La marcha del 8M se ha convertido en una de las movilizaciones sociales más grandes del país, con miles de mujeres que salen cada año a exigir justicia, igualdad y seguridad.