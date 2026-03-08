Marcha 8M: ¿Cuáles estaciones del Metro CDMX estarán cerradas por las protestas de hoy?

Este domingo 8 de marzo de 2026, miles de mujeres participan en la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) en la Ciudad de México. Debido a las movilizaciones que recorren avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico, el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tendrá ajustes en algunas estaciones cercanas al recorrido.

De acuerdo con información oficial difundida por autoridades del Metro y reportes sobre la movilización, algunas estaciones ubicadas en el primer cuadro de la ciudad permanecerán cerradas temporalmente para garantizar la seguridad de las personas que participan en la marcha y de los usuarios del transporte público.

Estaciones del Metro CDMX que estarán cerradas por la marcha 8M

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que varias estaciones del Centro Histórico suspenderán operaciones durante la jornada del 8 de marzo. Entre ellas destacan:

Zócalo / Tenochtitlán (Línea 2)

Allende (Línea 2)

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

Estas estaciones cerraron desde la noche previa y permanecerán sin servicio durante el día de la movilización, reanudando operaciones hasta el lunes siguiente.

Además, se prevé alta afluencia en estaciones cercanas a la ruta de la marcha, como Balderas, Juárez, Hidalgo, Revolución y Salto del Agua, debido a la llegada de contingentes que se dirigen al Zócalo capitalino.

Ruta de la marcha y recomendaciones de movilidad

Las colectivas feministas y organizaciones convocaron a concentraciones desde la mañana en puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, para avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas recomiendan a los usuarios:

Planear sus traslados con anticipación

Utilizar estaciones alternas

Seguir los avisos del Metro CDMX y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La marcha del 8M es una de las movilizaciones más grandes del año en la capital y reúne a miles de mujeres que salen a las calles para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género.

Durante el día, el Metro y otros sistemas de transporte pueden ajustar su servicio dependiendo del avance de la movilización, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la información oficial.