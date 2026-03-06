Marcha 8M partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo en CDMX

Todos los contingentes llegarán hasta el Zócalo de la CDMX( Cuarto Oscuro )

La marcha 8M convocada por colectivas feministas de la Ciudad de México se realizará el próximo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. La movilización partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo capitalino a las 12:00 horas.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Coordinación 8 M, las y los participantes deberán reunirse desde las 11:30 de la mañana para organizar los contingentes antes de iniciar la movilización.

En conferencia de prensa, Joss Espinosa, integrante de la Coordinación 8M en México y del colectivo “Pan y Rosas México”, explicó que la movilización busca denunciar la persistente violencia contra mujeres, personas trans y disidencias, así como exigir justicia para las víctimas en el país.

“Y marchamos en esta ocasión por diversas demandas y exigencias y sobre todo señalando que en este país la violencia contra las mujeres y contra las disidencias no se detiene y porque exigimos justicia y sigue habiendo una deuda pendiente para las víctimas dentro de este país”, señaló la activista.

TE PUEDE INTERESAR: Marcha 8M: ¿Cómo funcionará el operativo de seguridad en CDMX?

¿Por qué se convoca a la marcha 8M?

Las organizadoras señalaron que la marcha 8M también se enmarca en un contexto internacional de luchas sociales y políticas, recordando conflictos en América Latina y el Caribe que, afirmaron, no son ajenos al movimiento feminista.

Entre sus principales demandas se encuentran la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia estructural, institucional, económica, sexual, digital, cultural y política.

Asimismo, reiteraron la exigencia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No estás sola! La Fiscalía CDMX sale a las calles para atender a mujeres víctimas de delitos

¿Qué cifras de violencia se señalaron?

Joss Espinosa advirtió que, pese a los discursos oficiales sobre una supuesta disminución de homicidios, la violencia contra las mujeres continúa.

Citaron datos de Amnistía Internacional que indican que entre enero y octubre de 2025 se registraron miles de asesinatos y desapariciones de mujeres en México.

“Denunciamos todas las formas de violencia contra las mujeres, la estructural, la institucional, económica, sexual, digital, cultural y política. Y solamente para enmarcar, digamos, este año, señalamos que, de acuerdo a amnistía internacional, entre enero y octubre del dos mil veinticinco, dos mil trescientas setenta y ocho mujeres fueron asesinadas de manera violenta y dos mil novecientas uno fueron desaparecidas en México, lo cual contrasta con estas supuestas bajas en las cifras de feminicidio, y, por el contrario, lo que vemos es que la violencia en contra de nosotras se recrudece”, dijo Joss Espinosa.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparición de Alondra, otra estudiante de la UAEM genera alerta en Morelos

¿Qué se espera de la movilización en CDMX?

Las organizadoras indicaron que la comisión de comunicación de la Coordinación Ocho M trabaja para garantizar una amplia difusión y cobertura mediática de la movilización.

Explicaron que el objetivo es que más personas se sumen a la exigencia de justicia y a la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias.

En los últimos años, la marcha del 8 de marzo en la capital del país se ha convertido en una de las movilizaciones más multitudinarias, reuniendo a cientos de miles de personas que salen a las calles para manifestarse contra la violencia de género y exigir igualdad de derechos.