Irán mantiene capacidad de ataque pese a destrucción militar, no hay ruta de salida en el conflicto, advierte especialista

En entrevista con Carlos Loret de Mola la internacionalista Brenda Estefan informó no parece que exista por el momento una ruta de salita en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, “hemos visto en días recientes imágenes brutales” que no se observaban desde la Segunda Guerra Mundial.

“El constante ataque de parte del ejército estadounidense y el israelí en instalaciones militares dentro de Irán. Pero todavía hace algunas horas hubo un ataque en una instalación de misiles estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos con un dron iraní y todavía no tenemos detalles de la afectación, pero sí llegó el ataque hasta las instalaciones estadounidenses; también el día ha estado marcado hoy por ataques de misiles iraníes contra Israel”. — Brenda Estefan, internacionalista

¿Irán aún tiene capacidad militar para atacar?

Estefan señaló que los ataques de Irán lo que reflejan es que sigue teniendo reservas de misiles y drones, aunque en comparación del primer día han disminuido. La estimación de los especialistas militares es que tenía antes del inicio de la guerra entre mil 500 y dos mil misiles y la disponibilidad de producir cien por mes, pero se ha visto afectado por la destrucción en instalaciones militares, sin embargo, demuestra que tiene capacidad de seguir generando caos y desestabilizar la región.

“Tras la muerte del líder supremo, que se da en una condición como de mártir, porque él mismo, me parece, sabía que podían matarlo ahí en su bunker central… a diferencia de Venezuela, o de otras luchas que Estados Unidos ha tenido aquí no es nada más una camarilla que está interesada en el control económico, y de poder, y político, hay un tema ideológico profundo”. — Brenda Estefan, internacionalista

¿Cómo reaccionan otros países ante la escalada?

Sobre cómo han tomado los ataques los demás países comentó que no querían una guerra, en reuniones previas, Teherán fue claro en decir que si Estados Unidos lanzaba un ataque tomarían acciones contra bases militares en la región, “sabían que podía ocurrir” pero no han querido actuar; los europeos han movido capacidad importante militar a la zona del Mediterráneo Oriental con intensión de proteger a Chipre que forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea que sufrió un intento de ataque.

“Lo que vimos a Emiratos Árabes Unidos ayer es diciendo que podría congelar los activos iraníes en Emiratos Árabes Unidos y eso tendrá un impacto importante en la economía de Irán… entonces, si realmente le congelan los activos, lo meten en un problema adicional a todo lo que ya trae Irán, pero todavía no hay indicaciones de que estos países quisieran entrar directamente, no tienen experiencia en combate”. — Brenda Estefan, internacionalista

