Incentivo fiscal al cine hará de México destino prioritario para producciones de clase mundial

Cadena de valor en animación, ficción, series, documentales y postproducción en manos mexicanas será fortalecido con el incentivo fiscal, detalló la Directora general de IMCINE, Daniela Alatorre

Luego de darse a conocer el anuncio del incentivo a producciones cinematográficas en México, hecho por el gobierno de Claudia Sheinbaum, la directora de IMCINE, Daniela Alatorre, detalló en entrevista para Negocios W que este estímulo fiscal hará de México un destino prioritario para producciones de clase mundial, resaltó que es un incentivo que busca atraer grandes producciones mientras garantiza que el talento mexicano tenga las condiciones para desarrollar sus historias desde casa.

Alatorre detalló a Jeanette Leyva Reus que este incentivo permite acceder hasta al 30% de un crédito fiscal del monto, la inversión que se hace en el país a través de películas, series o procesos dentro de la industria cinematográfica.

¿Cómo funciona el incentivo fiscal para producciones audiovisuales?

Hay muchos países que ofrecen incentivos fiscales tanto créditos como retornos en efectivos para que más producciones lleguen a sus territorios, México tiene ventajas competitivas increíbles en términos de su diversidad en locaciones, infraestructura, técnicos capacitados y personal creativo con muchísima experiencia y talento, pero no había tenido un incentivo que posicionara al país como una potencia cinematográfica en el mundo.

Este incentivo está pensado para dos cosas: traer grandes producciones al país y para que producciones de gran escala nacionales no se vayan a filmar a otros territorios“. —

Se consideró que deben ser proyectos de alto perfil, que garanticen que la derrama económica, la generación de empleos directos e indirectos, el efecto multiplicador de producciones cinematográficas potencie a través de este incentivo.

Este tipo de incentivos es elemento decisivo para que grandes producciones filmen en ciertos territorios, por lo que resulta llamativo para “para películas de animación, ficción, series, género documental o procesos con umbral mínimo de inversión”.

“Para películas de ficción, animación y capítulos de serie estamos hablando de una inversión mínima de 40 millones de pesos en el caso de documental de 20 millones de pesos”.

¿Qué requisitos deben cumplir las producciones para obtener el incentivo?

En los procesos de postproducción, procesos visuales y de animación, es importante que el incentivo fortalezca toda la cadena productiva, hay muchas empresas nuevas que están creciendo alrededor de estos procesos y el hecho de que una producción grande pueda venir a hacer estos procesos con un mínimo de inversión de 5 millones de pesos, también atiende a toda la cadena productiva”.

“El incentivo posiciona a México como un destino prioritario para producciones de clase mundial, finalmente este esquema de crédito fiscal que se aplica a los gastos realizados en territorio nacional con eso se atraen proyectos de alto impacto”

Pensado para fortalecer la industria cinematográfica y audiovisual nacional, ya que para que un producto pueda generar incentivo, tiene que garantizar que el 70% de lo que se invierte en el país se gasta en proveeduría nacional, es decir que las personas, servicios y empresas que trabajen en estos proyectos tiene que ser nacionales.

Asimismo, establece que pueden acceder al incentivo producciones internacionales siempre y cuando trabajen con una empresa productora mexicana lo que garantiza que el incentivo fortalezca a toda la cadena de valor.

Se ha demostrado que el efecto puede ser multiplicador de dos y hasta nueve veces el valor de inversión.

Finalmente, detalló que este incentivo es un crédito fiscal que “puede ser hasta de 40 millones de pesos por proyecto o por sujeto, se puede aplicar al impuesto sobre la renta (ISR) durante tres ejercicios fiscales, un 30% se puede transferir a proveedores de la cadena productiva y otro 70% puede bursatilizar, vender al 85% de su valor”.

Por ello afirmó “es un crédito fiscal que tiene muchas posibilidades y además, permite recapitalizar puede a las empresas productoras”, lo que finalmente puede cambiar el paisaje de la industria audiovisual en el país e incentivar el turismo de pantalla.