¡Impulso al cine mexicano! Gobierno otorgará hasta 40 mdp por proyecto audiovisual

Con la finalidad que se filme más en México tanto de producciones internacionales, pero sobre todo nacionales e independientes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció incentivos para garantizar el desarrollo desde dicho sector.

Desde Palacio Nacional, acompañada por productoras, productores, actrices, actores entre otros representantes del cine y el sector audiovisual, además del secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora, la Primera Mandataria, indicó que será este lunes cuando estos incentivos queden publicados en el Diario Oficial de la Federación.

“Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente pues apoyar, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera, a lo mejor no tendrían la oportunidad, y al mismo tiempo pues atraer producciones internacionales pero garantizando que se contrate a las y los mexicanos en todos los oficios, que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine, que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México”. —

¿Qué contemplan los nuevos estímulos para la producción audiovisual?

Y es que afirmó el Estado debe impulsar el acceso a todo lo relacionado a la cultura y la educación. La productora y actriz mexicana, Salma Hayek, celebró este logro que dijo no se tuvo con otras administraciones, así mismo destacó el liderazgo femenino.

“Quizá lo que no teníamos era esta presidente la verdad al principio yo yo siempre trato de mantenerme alejada de la política empezar a filtrarme un poquito pues empezando por los estados donde se iba a firmar apoyaron es que me daba esperanza perdón pero diferencia de otras veces que me he tenido medio como dos con gobierno y qué hay para mí y yo qué de verdad que si me da ganas de llorar porque sólo sentí un grupo de mujeres que sean que hay para México”. —

Además en este momento que enfatizó, debe destacarse a México por lo que es y no por lo que han querido pintar de él, agradeció el impulso al cine de mexicanas y mexicanos.

“Y en nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias, que es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea, el poder tomar el control de decir, esto es México, no lo que les están vendiendo, estos somos quienes somos y la importancia de tener esa fuerza de narrativa, auténtica y real de quién es nuestro país, creo que nuestro cine, estuvo muy abandonado por mucho tiempo”. —

Previamente la secretaria de Cultura, Claudia Estela Curiel, explicó que los estímulos estarán dirigidos a largometrajes de ficción, series de ficción y documentales, con montos mínimos diferenciados y a través de un crédito fiscal.

“Van a poder participar: largometrajes de ficción y animación, series de ficción y animación, largometrajes y series documentales y se van a poder producir procesos específicos de animación, efectos especiales y posproducción Obviamente va a tener montos mínimos diferenciados dependiendo de la complejidad y el proceso y naturaleza de cada uno de esos formatos, pero este incentivo y también le agradezco al Secretario de Hacienda y a todo su equipo es un incentivo que se coordinó con su equipo que se diseñó también con la comunidad y que consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente de hasta un 30% del gasto realizado en territorio nacional”.

dsabo Ampliar

¿Cuáles son los requisitos y montos del crédito fiscal?

Señaló que será obligatorio que la producción sea de una casa productora mexicana generando empleos y fortaleciendo estudios nacionales.

“Con un tope de 40 millones de pesos por proyectos; y para fortalecer y brindar que esto se vaya directamente a nuestra industria, a nuestros creadores, este instrumento van beneficiarlo a partir de qué solamente si se gasta el 70% de proveeduría nacional, ya saben en todas las cadenas, es que se va a poder dar este incentivo esto en términos reales significa que vamos a tener más proyectos firmados en México más trabajo para estudios y casas de posproducción nacional porque tiene que haber una casa productora mexicana, no es solamente que vengan las empresas extranjeras a filmar toda la derrama la mayor parte de esa derrama, tiene que tener un efecto multiplicador en nuestro país y en nuestra comunidad”.

dpmike Ampliar

Destacó que el gobierno invirtió más de mil 600 millones de pesos para escuelas, equipamiento, y renovación, además recordó que se eliminaron las cuotas de inscripción de licenciatura del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) para garantizar la educación gratuita.

También refirió que se firmó un convenio con la SEP para certificar perfiles técnicos e incrementar matrícula en distintos oficios, por ultimo recordó que se inauguró la Cineteca Chapultepec y se tuvo un incremento de 25% en el presupuesto del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Síguenos en Google News y encuentra más información