Clima en México para el fin de semana: lluvias, tormentas y vientos en estas regiones / YULIYA SHAVYRA

El clima en México presentará contrastes marcados desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de marzo, con tormentas intensas, calor en algunas regiones y fuertes rachas de viento en el norte del país, de acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional, de la Conagua .

La interacción de un canal de baja presión, la entrada de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, así como condiciones atmosféricas inestables, favorecerá el desarrollo de tormentas con descargas eléctricas, posibles granizadas y lluvias fuertes en varios estados.

Las precipitaciones más importantes podrían dejar acumulados de entre 25 y 50 milímetros, especialmente en el sureste del país, mientras que otras regiones del territorio registrarán chubascos aislados durante la tarde y noche.

Estados con lluvias y tormentas fuertes

De acuerdo con los modelos meteorológicos de SMN, las lluvias más intensas se concentrarán en el sureste, principalmente en:

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

En estas entidades podrían registrarse tormentas fuertes con acumulados de hasta 50 mm, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

Además, el ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica provocarán chubascos aislados y lluvias moderadas en el centro y oriente del país, incluyendo zonas de:

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Veracruz

Ciudad de México

En estas regiones, las lluvias se presentarían principalmente por la tarde o noche, cuando aumente la formación de nubes de tormenta.

TE RECOMENDAMOS: Frente frío 38 traerá vientos fuertes y calor de hasta 45 grados

Temperaturas: calor durante el día y tormentas por la tarde

El comportamiento del clima estará marcado por un contraste térmico típico de marzo.

Centro del país: temperaturas máximas de 24 a 30 °C, con ambiente templado a cálido.

Península de Yucatán y sureste: máximas entre 30 y 34 °C, con sensación de calor antes de las tormentas.

Zonas montañosas: mañanas frías a frescas, con temperaturas que pueden descender a 10 °C o menos.

Los especialistas advierten que el calentamiento durante el día favorece el desarrollo de nubes convectivas que detonan tormentas intensas por la tarde.

Vientos fuertes en el norte del país

Mientras el sur experimenta lluvias, el norte y noreste enfrentarán rachas intensas de viento asociadas al avance de un frente frío y corrientes en chorro.

Las rachas podrían alcanzar 50 a 70 km/h en estados como:

Chihuahua

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

En algunas zonas del norte de Coahuila incluso existe posibilidad de torbellinos debido a la intensidad del viento.

Riesgos asociados a las tormentas

Las autoridades meteorológicas advierten que las tormentas podrían provocar:

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Caída de granizo en algunas regiones

Rachas de viento durante las tormentas

Incremento repentino en ríos y arroyos

También existe riesgo de caída de árboles, anuncios o ramas en áreas donde coincidan viento fuerte y lluvia.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante este escenario, las autoridades han recomendado a la población:

Evitar cruzar calles o ríos con corriente fuerte durante lluvias intensas.

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Mantener limpios desagües y coladeras para prevenir inundaciones.

Estar atentos a avisos meteorológicos y de Protección Civil.

Si hay granizo o viento fuerte, resguardarse en interiores.

Los especialistas señalan que la inestabilidad atmosférica podría continuar durante el fin de semana, por lo que se recomienda seguir actualizaciones del pronóstico del tiempo en cada región.