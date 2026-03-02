Frente frío 38 traerá vientos fuertes y calor de hasta 45 grados

El frente frío número 32 traerá vientos intensos y calor sofocante de hasta 45 grados para algunos estados de México.

El Frente frío 38 continuará generando efectos en el país este lunes 2 de marzo, mientras persistirá el ambiente caluroso en buena parte del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el sistema frontal interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que generará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

Vientos fuertes y lluvias en varias regiones

En paralelo, canales de baja presión, combinados con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sureste, incluida la península de Yucatán. En Chiapas se prevén lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

También se pronostican intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en entidades del norte y centro del país.

Persistirá la onda de calor

El SMN detalló que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en varias regiones. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Sonora, el norte de Sinaloa y zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En tanto, los termómetros podrían alcanzar entre 35 y 40 grados en estados del norte, occidente y la península de Yucatán, mientras que en el Bajío y el Golfo de México se prevén máximas de 30 a 35 grados.

Por la mañana, el ambiente será frío en zonas serranas. Se estiman temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en regiones altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz, entre otros estados, así como valores de 0 a 5 grados en zonas montañosas del norte y centro del país.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en zonas con pronóstico de viento fuerte y lluvias asociadas al Frente frío 38.

