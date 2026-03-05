Marcha 8M 2026 en CDMX: Ruta que seguirán, horarios y alternativas viales para la protesta del Día Internacional de la Mujer

El 8M se acerca y nada puede detener la protesta feminista que se realiza cada Día Internacional de la Mujer. Es por eso que en caso de que vayas o no, te dejamos toda la info sobre la ruta, alternativas viales y horarios en que la ciudad se pintará de morado por la marcha feminista.

Marcha 8M 2026 en CDMX: Ruta por la que marcharán las contingentas feministas

Como cada año, el 8M es una fecha que paraliza la ciudad y se pinta de morado. En CDMX es una protesta feminista que se considera de las movilizaciones sociales más grandes.

Las calles principales son recorridas por colectivas y contingentas feministas con mujeres de todas las edades. Es por eso que si andas por la ciudad este domingo 8 de marzo en la capital, será mejor que tengas en cuenta la ruta para la marcha del 8M en CDMX, la cual, será:

Iniciará a las 12 (recuerda que muchos contingentes salen de las siguientes ubicaciones

Monumento a la Madre

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Sin embargo, todas las colectivas y contingentas feministas tomarán:

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Avenida 5 de Mayo

Termina en la Plaza de la Constitución

Ahí en el Zócalo de la CDMX, cada año se realiza la clásica quema de carteles y donde la mayoría, se da lugar para descansar y tomar aire mientras algunas cantan, otras tantas bailan pero la sororidad une a quienes se encuentran al final de la marcha del 8M.

Ruta de la Marcha 8M en CDMX / Anadolu Ampliar

¿Qué colectivas feministas participan en la marcha del 8M?

Existen diversas colectivas feministas en caso de que no vayas con alguien pero tampoco quieras ir sola, es importante que en la marcha del 8M todas vayan acompañadas por seguridad. Entre las colectivas y contingentas más grandes que hay en la CDXM por la marcha feminista, se encuentran:

We R Women On Fire (@werwomenonfire en Instagram)

Contingente sobre ruedas (@chilangxssobreruedas en Instagram)

Marcha del 8M (@coordinadora8marzo en Instagram)

Menstruadas MX(@menstruadas_mx en Instagram)

Malvestida (@Malvestida en Instagram)

Amnistía Internacional (@aimexico en Instagram)

Sorora MX (@sororamx en Instagram)

Te dejamos sus redes sociales para que puedas ver las convocatorias de todas las colectivas y contingentas feministas que tendrán puntos de encuentro específicos, ropa, pañuelos y hasta actividades durante el recorrido de la marcha del 8M para que te unas a ellas. Recuerda que no vamos solas.

Alternativas viales por la marcha del 8M

Las colectivas y contingentas tomarán lugar por donde se dijo anteriormente, por lo que si quieres salir el domingo que es el mero día de la marcha del 8M, te recomendamos tomar estas alternativas viales para no generar un caos en la capital morada:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

José María Izazaga

Chapultepec

Dr. Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Por la cercanía con la ruta, es posible que haya cortes o presencia policial en zonas como:

Avenida Hidalgo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Insurgentes (a la altura de Reforma)

Balderas