8M en CDMX: Prepárate para el perreo en el festival ‘Rugir Sororas’ completamente GRATIS

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Ciudad de México se prepara para una celebración que combina música, cultura y sororidad con una propuesta distinta: el Festival de Mujeres ‘Rugir Sororas’, un evento que pone en el centro los sonidos femeninos, el empoderamiento y la unión colectiva a través del perreo, el arte urbano y la música creada por mujeres.

Te contamos de qué va, en dónde será y todos los detalles para que no se te pase ninguna actividad del 8M en la CDMX.

8M en CDMX: ¿De qué va el festival de mujeres ‘Rugir Sororas’ en CDMX?

El festival, que se llevará a cabo en espacios emblemáticos de la capital, busca generar un ambiente de convivencia donde se expresen voces diversas y se reconozca el talento de artistas mujeres en géneros que han sido tradicionalmente dominados por hombres. Al mismo tiempo, se integra una mirada feminista que reivindica la participación de las mujeres en la escena musical y cultural.

Rugir Sororas reunirá a un lineup de artistas nacionales e internacionales, con énfasis en propuestas innovadoras dentro de la música urbana, rap, perreo, pop y ritmos alternativos. La intención es ofrecer una programación distinta a la de los festivales tradicionales, con enfoque en la perspectiva de género y la celebración artística de las mujeres.

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones en vivo, activaciones de cultura urbana, espacios de encuentro y actividades paralelas que promueven la sororidad, el diálogo y la solidaridad entre mujeres, comunidad LGBTQ+, aliadas y público general.

8M en CDMX: ¿Por qué es significativo un festival así?

El Festival de Mujeres ‘Rugir Sororas’ no es solo un concierto: es una respuesta cultural al creciente movimiento feminista que ha encontrado en la música y el arte un canal para expresar inquietudes, demandas y celebraciones colectivas. En un contexto donde la visibilidad de las mujeres en industrias culturales sigue siendo un tema, este festival representa un espacio de empoderamiento artístico y social.

Recuerda que esta activdad forma parte de la agenda de 8M en CDMX, y tomará lugar en el Parque de Cultura Urbana, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec el próximo 28 de marzo en punto de las 2:00 PM. Lo mejor es que la entrada es completamente gratuita.

8M en CDMX: El perreo como sorodidad

Más allá del entretenimiento, el perreo en Rugir Sororas se plantea como un acto colectivo que rompe con la idea tradicional de bailes sexualizados. Aquí se visualiza como una forma de expresión corporal libre, donde las mujeres articulan identidad, fuerza y presencia en comunidad.

Este enfoque redefine la manera en que se vive la música urbana desde una perspectiva de género: ya no como un mero evento de baile, sino como un espacio de conexión, transformación y empoderamiento colectivo.