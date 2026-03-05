Marcha 8M: ¿Qué significan los colores de los pañuelos feministas que acompañan la protesta?

Cada marcha del 8M, miles de mujeres se agrupan en las calles para alzar la voz en busca de igualdad, equidad, justicia y respeto ante sus derechos, algo que ni siquiera se tendría que pedir. Así, durante la marcha, es común ver una amplia gama de pañuelos de diferentes colores, por lo que te contamos qué significan cada uno de ellos.

Sea o no tu primera vez asistiendo a una marcha feminista por el 8M o Día Internacional de la Mujer, saber este tipo de información te ayudará a conocer más el contexto de la protesta feminista.

Marcha 8M: ¿Qué significan los colores de los pañuelos feministas?

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, y las calles de todo el mundo se llenan de voces y protestas que claman por la equidad de género, la justicia y el respeto a los derechos de las mujeres.

Pero más allá de las mismas consignas y la diversa creatividad de los carteles, existe otro elemento visual que destaca entre la multitud por la marcha del 8M: los pañuelos y banderas feministas.

Las calles se pintan de morado, verde, naranja, rosa, blanco y negro principalmente. Esos pequeños trozos de tela de colores brillantes no solo decoran el rostro o el cuello de las manifestantes, sino que también son símbolos poderosos que representan las luchas y demandas dentro del movimiento feminista.

Marcha 8M: Color morado o violeta

El color principal de la lucha es el morado o violeta. Éste se asocia con el sufragio femenino y la lucha por los derechos de las mujeres a lo largo de los siglos.

Durante la primera ola del feminismo, el morado fue utilizado por las sufragistas para representar la dignidad, la justicia y la perseverancia en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Actualmente, sigue siendo un símbolo de resistencia y una llamada a la acción por la igualdad y equidad de género.

Marcha 8M: Color verde

Otro de los colores más representativos de la lucha feminista es el verde, pues internacionalmente se ha tomado para hacer referencia a la legalización del aborto.

Fue en 2019 que el pañuelo verde alcanzó visibilidad global gracias a las protestas argentinas, donde miles de mujeres salieron a las calles para exigir tener el derecho a decidir por su cuerpo. Así, lograron la despenalización del aborto y muchas mujeres en el mundo, retomaron esta referencia para exigir la misma petición.

Marcha 8M: Color naranja

El naranja es común verlo en los últimos años, especialmente si se hace referencia a la lucha contra la violencia de género. Este color ha sido adoptado en campañas de sensibilización contra la violencia doméstica, los feminicidios y las agresiones sexuales.

Aunado a esto, es importante mencionar que los días 25 de cada mes se hace referencia a esta lucha y el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Marcha 8M: Color rosa

La referencia que se hace con este color es por la inclusión de las mujeres trans en el movimiento feminista. Simboliza la lucha por los derechos de las personas transgénero, lesbianas y otras personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ quienes también enfrentan discriminación y violencia por su identidad de género u orientación sexual.

Marcha 8M: Color blanco

Aunque es muy raro ver un pañuelo blanco, éste es utilizado como un símbolo de paz y justicia. Con este pañuelo es utilizado para visibilizar la necesidad de un futuro sin violencia, donde todas las mujeres puedan vivir en un entorno libre de agresiones, persecución y discriminación.

Algunas veces también hace referencia para recordar la memoria de las víctimas de feminicidio y violencia machista.

Ahora bien, aunque no se utilizan mucho, también se puede observar colores como el negro, que hace referencia al luto por todas aquellas mujeres que han perdido la vida por distintas causas relacionadas a la violencia de género. Por otro lado, el color rojo también tiene poca representación, sin embargo, éste simboliza la salud sexual y reproductiva, para que todas puedan tener acceso a un servicio de salud digno sin importar de dónde vengas.

