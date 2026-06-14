¿Por qué no se puede entrevistar en español en las ruedas de prensa del Mundial 2026?

El jugador de Marruecos Achraf Hakimi tuvo un incidente durante su conferencia de prensa. Getty Images

El Mundial 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, ha generado una fuerte discusión entre periodistas y aficionados hispanohablantes debido a las restricciones lingüísticas que se aplican en algunas ruedas de prensa oficiales del torneo.

Aunque el español es uno de los idiomas más hablados del continente y una lengua oficial en gran parte de las sedes mundialistas, varios reporteros han denunciado dificultades para realizar preguntas directamente en español durante conferencias organizadas por FIFA.

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¿Qué reglas aplica FIFA en las conferencias de prensa del Mundial?

De acuerdo con los protocolos oficiales de FIFA para eventos internacionales, las ruedas de prensa cuentan con un sistema de traducción simultánea que busca garantizar que jugadores, entrenadores y periodistas puedan comunicarse independientemente de su idioma.

Sin embargo, en varias conferencias del Mundial 2026 se ha solicitado que las preguntas se formulen primero en inglés o a través de moderadores autorizados. Esto ocurre principalmente por cuestiones logísticas relacionadas con la transmisión internacional, la interpretación simultánea y la coordinación de medios acreditados de diferentes países.

La FIFA reconoce oficialmente cuatro idiomas para gran parte de sus operaciones internacionales: inglés, español, francés y alemán. No obstante, el idioma predominante en las áreas de prensa suele ser el inglés.

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¿Por qué algunos periodistas mexicanos han mostrado inconformidad?

Diversos comunicadores consideran que limitar o dificultar las preguntas en español resulta contradictorio en un Mundial que tiene a México como una de sus principales sedes.

Los periodistas argumentan que millones de aficionados consumen información en español y que las conferencias deberían facilitar la participación de medios latinoamericanos sin necesidad de intermediarios. Además, señalan que la presencia de selecciones hispanohablantes incrementa la relevancia del idioma dentro del torneo.

La polémica ha crecido porque el español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos y una de las más importantes en el continente americano.

¿Puede cambiar esta situación durante el Mundial 2026?

Hasta el momento, FIFA no ha anunciado modificaciones oficiales a los procedimientos de prensa establecidos para el torneo. Sin embargo, el organismo mantiene mecanismos de interpretación y traducción para garantizar que las respuestas lleguen a medios de distintas regiones.

Expertos en comunicación deportiva consideran que el debate podría impulsar ajustes en futuros eventos internacionales, especialmente tomando en cuenta el peso de la audiencia hispanohablante en Norteamérica.

Mientras tanto, las ruedas de prensa del Mundial 2026 continúan siendo un tema de conversación entre periodistas, aficionados y organizaciones de medios, que buscan una mayor inclusión lingüística en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.