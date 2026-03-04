;

8M: El Zócalo se pintará de morado con iluminación monumental por el Día Internacional de la Mujer

Por primera vez, el Zócalo capitalino será escenario de una iluminación monumental que formará una frase conmemorativa

Iluminado del 8M en el Zócalo de la CDMX

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

En el marco del 8M, el Gobierno de la CDMX ha decidido visibilizar por por primera vez en la historia, a todas aquellas mujeres que han sido borradas y que han dado mucho por el país. Es por eso que decidieron tener un iluminado monumental por el 8M en el Zócalo capitalino para que todo se pinte de morado y se pueda reconocer el Día Internacional de la Mujer.

¿Cuándo pondrán el iluminado monumental del 8M en el Zócalo de la CDMX?

El Día Internacional de la Mujer se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que las autoridades gubernamentales tendrán una iluminación especial por el 8M, en el cual, formarán un mensaje colectivo.

El iluminado monumental del 8M en el Zócalo, se realizará como parte de las actividades por el día, por lo que comenzarán a poner todas las luces en los próximos días.

¿Habrá otras actividades relacionadas al 8M en la CDMX?

Sí, de acuerdo con las autoridades correspondientes, el festival Tiempo de Mujeres 2026 llegó desde el 27 de febrero al 19 de abril del mismo año. Entre las actividades del 8M más destacadas se encuentran:

  • 4 de marzo: Torneo de Mujeres Libres en el Futbol
  • 5 de marzo: Reflexiones sobre escritoras e intelectuales de Hispanoamérica
  • 7 de marzo: Acción simbólica en el Zócalo, formando un mensaje
  • 14 de marzo: Coro de Madrigalistas de Bellas Artes

8M en CDMX, perreo en festival 'Rugir Sororas' / Roger Kisby

