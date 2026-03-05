Trump degrada a Kristi Noem: Deja Seguridad Nacional y será enviada del “Escudo de las Américas”

Kristi Noem dejará la Secretaría de Seguridad Nacional el 31 de marzo de 2026, cuando el senador Markwayne Mullin asuma la dirección del departamento.

Donald Trump anunció este jueves la salida de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. En su lugar designó al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumirá el cargo a partir del 31 de marzo de 2026.

Noem pasará a desempeñarse como enviada especial de la iniciativa de seguridad hemisférica denominada “Escudo de las Américas”, un programa que, según el mandatario, será presentado oficialmente el próximo sábado en Doral, Florida.

“Agradezco a Kristi su servicio en Homeland”, escribió el presidente en un mensaje en redes sociales al confirmar el relevo dentro del gabinete.

De acuerdo con CNN, la salida de Noem ocurre en medio de un creciente escrutinio político sobre su gestión al frente del DHS. Legisladores estadounidenses han cuestionado diversas decisiones del departamento, entre ellas el uso de recursos para una campaña publicitaria y el manejo de operativos migratorios que derivaron en incidentes fatales en Minneapolis. Además de denuncias por una presunta relación romántica con su asesor principal.

El caso más reciente que detonó críticas ocurrió tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, quienes fallecieron en incidentes separados relacionados con agentes federales de inmigración durante operativos en esa ciudad. Las declaraciones de Noem sobre esos hechos, en las que se refirió a las víctimas como “agitadores armados”, generaron cuestionamientos en el Congreso y contradicciones con testimonios de testigos, según AP.

Durante audiencias recientes, legisladores demócratas y algunos republicanos también criticaron la falta de transparencia del departamento en investigaciones internas y decisiones presupuestales, lo que intensificó la presión política sobre la titular del DHS.

Entre los escándalos también se encuentra la decisión del departamento de utilizar un avión de lujo para realizar deportaciones de inmigrantes y viajes de funcionarios del gabinete. Según NBC News, el ICE solicitó la aprobación para comprar la aeronave por 70 millones de dólares.

