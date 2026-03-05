Markwayne Mullin: ¿Quién es el nuevo secretario del DHS tras el despido de Kristi Noem?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio importante en su gabinete: la salida de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El anuncio se hizo público el 5 de marzo de 2026 a través de la red social Truth Social. En el mensaje, Trump confirmó que el senador republicano Markwayne Mullin será el nuevo titular del Department of Homeland Security, uno de los organismos más influyentes del gobierno estadounidense.

De acuerdo con el presidente, Mullin asumirá el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, mientras que Noem será trasladada a un nuevo puesto como enviada especial para una iniciativa de seguridad hemisférica llamada “The Shield of the Americas”.

La decisión marca un giro relevante dentro de la estrategia de seguridad y migración de la administración Trump.

¿Quién es Markwayne Mullin, el nuevo jefe del DHS?

Markwayne Mullin es senador republicano por el estado de Oklahoma y uno de los aliados políticos más cercanos de Donald Trump en el Congreso.

Antes de llegar al Senado, Mullin representó a Oklahoma durante una década en la Cámara de Representantes, consolidándose como una figura influyente dentro del Partido Republicano.

Su perfil también es poco común dentro de la política estadounidense. Mullin fue peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA) y es reconocido por ser el único senador nativo americano en el Congreso de Estados Unidos.

Trump destacó en su mensaje que Mullin apoyará la agenda de “America First”, con prioridad en temas como:

seguridad fronteriza

combate al crimen y tráfico de drogas

control migratorio

El nombramiento llega en un momento clave para la política interna de Estados Unidos, donde el Departamento de Seguridad Nacional juega un papel central en la agenda migratoria, la seguridad nacional y la lucha contra organizaciones criminales internacionales.

Con este movimiento, la administración Trump busca reforzar el control del DHS y consolidar su estrategia de seguridad en los próximos años.