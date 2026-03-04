Misil iraní cae en Siria y niños se fotografían junto a los restos. X

En medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, una escena inesperada se volvió viral en redes sociales. En la localidad de Qazaljo, en el noreste de Siria, varios niños y vecinos se fotografiaron junto a los restos de un misil iraní que cayó en la zona este miércoles 4 de marzo de 2026.

Las imágenes muestran fragmentos del proyectil esparcidos en un terreno abierto mientras habitantes del lugar observan la estructura metálica y toman fotografías. El misil cayó en territorio sirio tras los ataques de represalia lanzados por Irán contra objetivos vinculados a la ofensiva militar conocida como “Furia Épica”, encabezada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Quinto día de guerra: Niños sirios se toman selfies en los restos de un misil iraní pic.twitter.com/qdRHUl2ENB — Franc (@paco__miranda) March 4, 2026

Aunque el proyectil no detonó completamente en la zona donde cayó, los restos del misil se convirtieron en una curiosidad para los habitantes del pueblo, que acudieron al lugar para observarlo de cerca.

La escena refleja el contraste entre la vida cotidiana en comunidades rurales y la guerra que se desarrolla a cientos de kilómetros, pero cuyos efectos se extienden por toda la región.

Siria vuelve a quedar atrapada en el fuego cruzado

Siria ha vuelto a quedar expuesta a los efectos colaterales del conflicto regional. Durante los intercambios de ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos, varios misiles y fragmentos interceptados han caído en territorio sirio.

Reportes recientes indican que fragmentos de misiles han provocado heridos en zonas cercanas a Damasco, incluidos menores de edad, tras ser interceptados en el aire durante los enfrentamientos entre las fuerzas iraníes y el sistema de defensa israelí.

Esto confirma que Siria continúa siendo un territorio vulnerable dentro del tablero geopolítico de Medio Oriente, donde diferentes actores militares operan o mantienen influencia.

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos escala en la región

El conflicto actual comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra objetivos estratégicos en Irán. En respuesta, Teherán desplegó una ofensiva con misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en la región.

Desde entonces, la confrontación ha provocado explosiones, bombardeos y ataques cruzados que ya impactan a varios países de Medio Oriente.

Mientras líderes internacionales llaman a evitar una escalada mayor, escenas como la de los niños sirios posando junto a los restos de un misil recuerdan cómo incluso las zonas más alejadas del frente de batalla terminan tocadas por la guerra.