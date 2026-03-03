Radiohead exige al ICE retirar video donde usó “Let Down” en un mensaje que incrimina a migrantes

La banda británica Radiohead pidió retirar un video del ICE que utilizó la canción “Let Down” en un mensaje sobre delitos atribuidos a migrantes en Estados Unidos.

“Let Down”, una de las canciones más conocidas de la banda británica Radiohead, fue utilizada en un video publicado en redes sociales por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo que ha provocado la reacción del grupo, que exigió su eliminación.

El material, difundido a mediados de febrero, se mostraron fotografías de personas que, según la agencia, fueron afectadas por hechos de violencia cometidos por extranjeros en situación irregular. Como fondo musical se utilizó el tema “Let Down”.

TE PUEDE INTERESAR: “Habría sido una locura guardárnoslas”: Radiohead lanza ‘Hail to the Thief’ en vivo, con grabaciones inéditas de 2003 a 2009

De acuerdo con la NBC News, la banda emitió un comunicado en el que pidió retirar el contenido de las redes sociales oficiales de la agencia.

Exigimos que quienes administran la cuenta de ICE eliminen el video. Esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiarse de ella sin luchar. Además, váyanse a la mierda. — Radiohead, según NBC News.

Consultada por el mismo medio, la subsecretaria adjunta del Department of Homeland Security, Lauren Bis, no confirmó si el video sería retirado, aunque respaldó la postura institucional de la agencia.

En el mensaje difundido por ICE se lee:

Miles de familias estadounidenses han sido destrozadas por la violencia criminal cometida por inmigrantes ilegales. Ciudadanos estadounidenses violados y asesinados por quienes no tienen derecho a estar en nuestro país. — ICE en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: “Netanyahu debe ser detenido”: Thom Yorke se pronuncia sobre Gaza y cuestiona a Hamás e Israel