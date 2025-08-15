“Habría sido una locura guardárnoslas”: Radiohead lanza ‘Hail to the Thief’ en vivo, con grabaciones inéditas de 2003 a 2009. / Andy Butterton - PA Images

Desde 2016, Radiohead no había dado señales de un nuevo álbum. De pronto, Thom Yorke y el resto de la banda sorprendieron al estrenar “Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)”, una colección de interpretaciones en vivo del disco lanzado originalmente el 9 de junio de 2003.

Entre los temas están clásicos como There There, 2 + 2 = 5 y A Wolf at the Door, pero ahora en versiones grabadas en ciudades como Buenos Aires, Londres, Dublín y Ámsterdam. Y, aunque no es lanzamiento que muchos esperaban, entre tanto, podría considerarse una forma de decirle a los fans “seguimos aquí”.

Y sí, tal vez no lo hayan notado muchos, pero canciones como Backdrifts y A Punch Up at a Wedding no aparecen en este nuevo álbum.

TE PUEDE INTERESAR: “Netanyahu debe ser detenido”: Thom Yorke se pronuncia sobre Gaza y cuestiona a Hamás e Israel

En la cuenta de Instagram de la banda, Yorke explicó cómo es que surgió la idea de lanzar esta versión.

“Mientras pensaba en cómo crear arreglos para la producción teatral de Shakespeare Hamlet/Hail to the Thief, pedí escuchar grabaciones en vivo de archivo. Me impactó la energía de nuestra forma de tocar y realmente me ayudó a encontrar el camino a seguir”.

Confesó que terminar el álbum en 2003 fue un proceso “complicado y tenso” para la banda. “Estábamos muy orgullosos, pero nos quedó un sabor amargo; fue una época oscura en muchos sentidos”. Sin embargo, al final, decidieron que Ben Baptie mezclara las grabaciones. “Habría sido una locura guardárnoslas”, escribió Yorke. “Ha sido un proceso muy catártico; esperamos que las disfruten”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo nacional! Estas son las películas mexicanas que aparecen en ‘Las 100 mejores películas del Siglo XXI’ según The New York Times