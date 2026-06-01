¡Boda sorpresa! Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres
La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo en el histórico ayuntamiento de Old Marylebone.
La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este domingo en una íntima ceremonia en el histórico Old Marylebone Town Hall, en Londres, después de dos años de relación.
Medios internacionales informan que a la boda civil, solo asistió un pequeño grupo de familiares y amigos.
ESTO TE PUEDE INTERESAR: Dua Lipa despide a su mánager, luego de que éste apoyara abiertamente a Israel
¿Cómo vistieron las celebridades durante el enlace matrimonial?
Para la ceremonia, Dua Lipa -de 30 años- lució un vestido diseñado por Daniel Roseberry para la casa Schiaparelli Couture, un sombrero blanco creado por Stephen Jones y unos zapatos Christian Louboutin.
Mientras que, Callum Turner -de 36 años- vistió un traje azul marino de Ferragamo, ambos manteniendo un look clásico pero elegante.
ESTO TE PUEDE INTERESAR: Dua Lipa elige su libro favorito del momento escrito por una autora mexicana; ¿de qué libro habla?
¿Cuáles son los planes de la pareja tras la boda civil en Londres?
Diversos reportes señalan que la super estrella del pop mundial y el actor británico tendrán una nueva celebración por su matrimonio.
Los recién casados preparan una exclusiva fiesta de tres días en Sicilia, la cual, prevén se lleve a cabo la próxima semana.
En esta ceremonia, los ahora esposos estarán acompañados de familiares, amigos y celebridades de la industria de la música y el cine.