¡Boda sorpresa! Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este domingo en una íntima ceremonia en el histórico Old Marylebone Town Hall, en Londres, después de dos años de relación.

Medios internacionales informan que a la boda civil, solo asistió un pequeño grupo de familiares y amigos.

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¿Cómo vistieron las celebridades durante el enlace matrimonial?

Para la ceremonia, Dua Lipa -de 30 años- lució un vestido diseñado por Daniel Roseberry para la casa Schiaparelli Couture, un sombrero blanco creado por Stephen Jones y unos zapatos Christian Louboutin.

Mientras que, Callum Turner -de 36 años- vistió un traje azul marino de Ferragamo, ambos manteniendo un look clásico pero elegante.

FOTO: The Sun Ampliar

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¿Cuáles son los planes de la pareja tras la boda civil en Londres?

Diversos reportes señalan que la super estrella del pop mundial y el actor británico tendrán una nueva celebración por su matrimonio.

FOTO: The Sun Ampliar

Los recién casados preparan una exclusiva fiesta de tres días en Sicilia, la cual, prevén se lleve a cabo la próxima semana.

En esta ceremonia, los ahora esposos estarán acompañados de familiares, amigos y celebridades de la industria de la música y el cine.

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