Parálisis logística en México: 60% de operaciones se detuvieron por violencia en Jalisco

Durante 48 horas, más de la mitad del transporte de carga en el Bajío y el occidente del país quedó varado por decisión de las empresas para proteger sus unidades y operadores.

Alrededor del 60% de las operaciones logísticas detenidas en el país se registraron durante dos días tras el operativo de captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, reveló la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

En entrevista, su presidente, Luis Villatoro, explicó que las mayores afectaciones se registraron en la región de Jalisco y el Bajío mexicano, donde empresas decidieron frenar actividades de manera preventiva ante el riesgo en carreteras.

¿Por qué se detuvieron las operaciones logísticas en Jalisco y el Bajío?

“Definitivamente yo creo que fue por arriba del 50 o el 60%. El riesgo estaba latente, no sabíamos en qué estado se manifestarían, en qué vías de comunicación tendrían actividad estas organizaciones criminales y, por consecuencia, de forma preventiva las operaciones se detuvieron, principalmente hacia la región Bajío”. —

Detalló que la suspensión ocurrió el día de los hechos y se extendió una jornada adicional.

“Fueron dos días de afectación, se tuvo que detener muchas operaciones logísticas el día de la detención y adicionalmente un día después. Después se restablecieron por supuesto las vías de comunicación y eso nos permitió tener mejor esas operaciones a nivel del país; al 100% no hay restricciones”, afirmó.

¿Qué impacto tiene el robo de carga en la logística nacional?

Villatoro subrayó que para enfrentar este tipo de situaciones es indispensable una coordinación plena entre los tres órdenes de gobierno, especialmente en los tramos donde convergen jurisdicciones federales, estatales y municipales.

“Es un trabajo coordinado que se debe de dar para tratar de disminuir esta incidencia. Hoy en día una parte importante de los incidentes en materia de robo de carga también se están dando en el ámbito estatal; hay tramos que ya existe un control por parte del Estado, sin embargo alrededor, en las zonas urbanas, continúa presentándose la incidencia delictiva como una forma de desplazamiento de sus delitos”, advirtió.

Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Jalisco Ampliar

