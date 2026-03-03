Monreal descarta fracaso legislativo si no pasa la reforma electoral y niega ruptura con PT y PVEM

En entrevista con Carlos Loret de Mola el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum es una iniciativa que retoma de la campaña político-electoral de 2024 y que prometió en sus cien puntos cuando tomó protesta y si no se logra la mayoría calificada no sería un fracaso legislativo, no habría ruptura con el Partido Verde y el PT, sino un desencuentro temporal que no pone en riesgo la alianza.

“Claudia Sheinbaum ayer recibió todo el contenido de la iniciativa presidencial que redactó la Comisión Presidencial para la reforma electoral y cuando vio el tamaño, dijo, no, no es lo que quiero, lo que quiero es simplemente el decálogo que yo hice público hace ocho días. Creo que eran muchos los artículos que se planteaban. Yo no conozco la iniciativa, la conocen en la Comisión que preside Pablo Gómez y la secretaria de Gobernación”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena

“Aún es posible lograr un acuerdo. No será fácil. La presidenta pidió ceñirse a su decálogo para la Reforma Electoral. Si no pasa, no sería un fracaso”: ⁦@RicardoMonrealA⁩ en ⁦@WRADIOMexico⁩ https://t.co/MD2QzsRKJ3 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 3, 2026

¿Cuándo se presentará la reforma electoral en San Lázaro?

Monreal dio a conocer que hoy se realizará una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral donde seguramente se tomará la decisión de presentarla hoy por la noche o mañana por la mañana.

El líder de los diputados de Morena señaló que había artículos de la Constitución que Sheinbaum no había pedido modificarlos y algunas imprecisiones en los apartados de inteligencia artificial, candidaturas independientes; lo que pide la presidenta es que estén ocho puntos del Decálogo por la Democracia.

¿Habrá ruptura con el Partido Verde y el PT?

“Lo que le presentó la Comisión para la Reforma era muy amplia, pero ella sí lo revisó, es muy cuidadosa, y dijo, no, yo estoy hablando de la reforma del decálogo solamente, y por tanto, reháganla y circunscribanse a lo que yo estoy ordenando… pero este día están en la redacción final, que yo espero que se concluya en el trayecto de la tarde, porque ya estaba muy avanzado”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena

Monreal aseguró que el Partido Verde y el PT son indispensables para el proceso de transformación que vive México y son necesarios para poder lograr la misma fuerza electoral en 2027 y 2030.

