Reforma Electoral se votará el 24 de marzo en la Cámara de Diputados: Víctor Hugo Lobo

Esta misma semana comenzarán los foros de consulta o parlamentos abiertos para escuchar a todos los interesados en la Reforma Electoral, la cual deberá ser discutida y votada ante el Pleno de San Lázaro el 24 de marzo.

Así lo estimó el presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román, quien calculó que este proceso de foros y consultas durará unas dos semanas para que a finales de este mes, se tenga listo el dictamen y discutirlo en el Pleno, llevarlo al Senado y de ser el caso remitirse a los congresos locales en el mes de abril.

“Ir a un escenario de diálogo y de debate, seguramente en los siguiente dos semanas y a partir de ahí elaborar un dictamen que subamos al Pleno, estamos hablando que tenemos que concluir nosotros esta tarea practicante hasta el 16 de marzo para subir ese dictamen hacia el 24 marzo, darle paso a la Cámara revisora que es el Senado en la última semana de marzo para que ellos tengan los siguientes días, y las primeras semanas de abril estén circulando en los demás congresos locales”.

¿Quiénes participarán en los foros de consulta?

Lobo Román dijo que serán invitados todos los que gusten participar en los foros como especialistas en materia electoral, partidos, legisladores, consejeros o magistrados, incluso el propio Pablo Gómez, quien tiene mucho que decir sobre el tema.

El legislador morenista pidió a los diputados de oposición y los aliados del PT y el Partido Verde, hablar claro sobre qué temas no les convencen y presentar sus contrapropuestas antes de descalificar o rechazar el proyecto, una vez que se conozcan los detalles.

“Pedir no solamente a mis compañeros del Verde y del PT sino de todos los partidos que hagan sus planteamientos, sus propuestas que tengan la seguridad de que al seno de la Comisión vamos a discutir y a desmenuzar claramente cada argumento para que sepamos cual es el planteamiento. Yo en algún momento coincidí en unas entrevistas con el maestro Moreira, y le decía yo hazme los planteamientos que a ustedes les gustaría que se incluyeran y me dice, no, no queremos ni abrir la ventana porque luego por ahí se meten las cosas”.

El presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados dijo que algunos panistas tienen coincidencias con lo que se sabe hasta ahora de la reforma electoral.