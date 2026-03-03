Asesoría Jurídica GRATUITA en 8M CDMX: ¿Dónde estarán los módulos y qué servicios ofrecerán?

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Ciudad de México reforzó sus acciones de atención con módulos de asesoría jurídica gratuita que recorrerán las 16 alcaldías de la capital. La medida busca acercar información legal, orientación y acompañamiento a personas que requieren apoyo en temas como violencia de género, derechos familiares, laboral y acceso a servicios públicos, en un momento clave de movilización social y reivindicación feminista.

Te dejamos todos los detalles del servicio jurídico que brindarán para que todas las mujeres (principalmente) puedan acceder a estos servicios.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Marcha 8M: 5 carteles feministas fáciles de hacer para el Día Internacional de la Mujer

¿Qué servicios ofrecerán los módulos de asesoría en el 8M?

Los módulos itinerantes de asesoría jurídica gratuita brindarán apoyo en distintos temas legales relevantes para mujeres y personas de la diversidad sexual, entre los que destacan:

Violencia de género y familiar

Trámites de protección legal

Derechos laborales y discriminación en el empleo

Acceso a servicios públicos en igualdad

Gestión de denuncias y acompañamiento legal

Los módulos contarán con personal especializado y profesionistas que orientarán de manera directa y sin costo a quienes se acerquen, con el objetivo de empoderar legalmente a las personas y facilitarles herramientas para ejercer sus derechos con mayor claridad.

¿Dónde estarán los módulos de asesoría jurídica en la CDMX?

Para garantizar cobertura en toda la capital mexicana, los módulos se instalarán de manera itinerante en espacios públicos estratégicos de las 16 alcaldías, incluidos centros culturales, plazas principales y zonas de alta afluencia durante las actividades del 8M. Esto permitirá que no solo quienes asistan a marchas o eventos relacionados puedan acceder, sino también quienes viven en distintas zonas de la ciudad.

Entre algunas de las alcaldías donde se esperan estos módulos están:

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Álvaro Obregón

Coyoacán

La presencia de estos módulos es parte del compromiso institucional para acercar servicios públicos a la ciudadanía en fechas con alta movilización social.

TAMBIÉN PUEDES LEER: 8M en CDMX: Prepárate para el perreo en el festival ‘Rugir Sororas’ completamente GRATIS

¿Por qué se implementa esta medida en el 8M?

El 8 de marzo no es solo una fecha para marchar; para muchas personas representa una oportunidad para acceder a recursos y servicios que fortalecen su autonomía y defensa de derechos. Los módulos de asesoría jurídica gratuita se suman a otras acciones que buscan traducir la conmemoración en beneficios concretos:

Reducir barreras de acceso legal para poblaciones vulnerables

Promover la cultura de la legalidad y los derechos humanos

Acompañar a personas que enfrentan situaciones de injusticia

Brindar herramientas prácticas durante una jornada de alta participación ciudadana

La iniciativa se alinea con la agenda de derechos y justicia que muchas colectivas y organizaciones han impulsado durante años, reconociendo que la igualdad de género también pasa por el acceso al asesoramiento y representación legal adecuada.