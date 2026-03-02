Marcha 8M: 5 carteles feministas fáciles de hacer para el Día Internacional de la Mujer

El 8M o Día Internacional de la Mujer, está a la vuelta de la esquina y si eres de las que irá a la marcha (sea o no sea tu primera vez asistiendo) y no sabes que cartel hacer, te dejamos unas cuantas opciones para que no te falte una buena protesta.

Recuerda que llevar o no cartel, no te hace ni más ni menos feminista, por lo que te puedes dar una ayuda con las siguientes opciones.

8M: 5 carteles feministas para asistir a la marcha

El feminismo es un movimiento social impulsado por mujeres de todo el mundo. Es una de las protestas que más años llevan y que han llevado a las mujeres a lograr modificar el mundo contra el patriarcado y el capitalismo.

Así que si eres de las que asistirá a la marcha 8M pero aún no tienes idea de qué cartel hacer, te dejamos unas cuantas ideas que pueden ajustarse a tu protesta feminista.

8M: Un mensaje con fuerza

8M: Reconocer las red flags

8M: Si asistes con infancias, el mensaje debe ser claro para ellxs

8M: Algo cute pero para chicas punk

8M: Saber que el movimiento no es por “moda” sino por el hartazgo de las violencias vividas

¿Asistir a la marcha del 8M te hace más feminista?

No. Ir o no ir a la marcha del 8M no define qué tan feminista eres. Y es que es importante mencionar que el feminismo no tiene una medición, al contrario, es un movimiento social que ayuda a las mujeres a unirse en una sororidad en contra del patriarcado y el capitalismo.

Es nombrar y señalar las violencias que se viven a diario, pero desde una perspectiva en donde se ayuda a todos, todas y todes por igual, es un espacio seguro para las diversidades y claro, para las mujeres. Y como dice Judith Butler sobre el feminismo: