Marcha 8M: 5 carteles feministas fáciles de hacer para el Día Internacional de la Mujer
Recuerda que llevar o no cartel, no te hace ni más ni menos feminista
El 8M o Día Internacional de la Mujer, está a la vuelta de la esquina y si eres de las que irá a la marcha (sea o no sea tu primera vez asistiendo) y no sabes que cartel hacer, te dejamos unas cuantas opciones para que no te falte una buena protesta.
Recuerda que llevar o no cartel, no te hace ni más ni menos feminista, por lo que te puedes dar una ayuda con las siguientes opciones.
8M: 5 carteles feministas para asistir a la marcha
El feminismo es un movimiento social impulsado por mujeres de todo el mundo. Es una de las protestas que más años llevan y que han llevado a las mujeres a lograr modificar el mundo contra el patriarcado y el capitalismo.
Así que si eres de las que asistirá a la marcha 8M pero aún no tienes idea de qué cartel hacer, te dejamos unas cuantas ideas que pueden ajustarse a tu protesta feminista.
- 8M: Un mensaje con fuerza
- 8M: Reconocer las red flags
- 8M: Si asistes con infancias, el mensaje debe ser claro para ellxs
- 8M: Algo cute pero para chicas punk
- 8M: Saber que el movimiento no es por “moda” sino por el hartazgo de las violencias vividas
¿Asistir a la marcha del 8M te hace más feminista?
No. Ir o no ir a la marcha del 8M no define qué tan feminista eres. Y es que es importante mencionar que el feminismo no tiene una medición, al contrario, es un movimiento social que ayuda a las mujeres a unirse en una sororidad en contra del patriarcado y el capitalismo.
Es nombrar y señalar las violencias que se viven a diario, pero desde una perspectiva en donde se ayuda a todos, todas y todes por igual, es un espacio seguro para las diversidades y claro, para las mujeres. Y como dice Judith Butler sobre el feminismo:
Siempre he sido feminista. Esto significa que me opongo a la discriminación de las mujeres, a todas las formas de desigualdad basadas en el género, pero también significa que reclamo una política que tome en cuenta las restricciones impuestas por el género en el desarrollo humano"— Judith Butler