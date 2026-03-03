Apoyo a Mipymes alcanzó más de 81 mil empresas capacitadas en 2025: Hacienda

A través de 619 programas gratuitos, Nacional Financiera y Bancomext ofrecieron herramientas estratégicas para profesionalizar la gestión empresarial y elevar la competitividad de emprendedoras. / MarsBars

El Apoyo a Mipymes en 2025 permitió que Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior brindaran capacitación y asistencia técnica a más de 81 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), como parte de su estrategia para fortalecer al sector productivo nacional.

A través de 619 programas gratuitos, ambas instituciones ofrecieron herramientas estratégicas para profesionalizar la gestión empresarial y elevar la competitividad de emprendedoras y emprendedores en un entorno económico en constante cambio, informó la Secretaría de Hacienda (SHCP) mediante un comunicado.

Del total de personas beneficiadas, 58 por ciento fueron mujeres, lo que refleja el enfoque de inclusión y desarrollo regional impulsado por la banca de desarrollo.

TE RECOMENDAMOS LEER: Segmento Pyme es impulso de la economía, pero solo 30% está bancarizado: BBVA

En 2025, casi 60% de las personas que recibieron capacitación y asistencia técnica por parte de #Bancomext y @NafinOficial fueron mujeres.#Comunicado➡️ https://t.co/WcVVzWnEm0 pic.twitter.com/zCKYjH1t8g — Bancomext (@bancomext) March 3, 2026

Cobertura nacional y participación femenina

Los programas se impartieron en modalidad presencial y virtual, con cobertura en 337 municipios del país. La región centro concentró 38 por ciento de la atención; el sur, 36 por ciento; occidente, 13 por ciento; noroeste, 7 por ciento; y noreste, 6 por ciento.

Entre los cursos con mayor demanda destacaron Diseña tu Plan de Negocio, Gobierno Corporativo, E-commerce Internacional, Proceso en la Exportación y Aprender a Emprender en la Formalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Finsus apuesta por digitalización para ampliar créditos a Mipymes en México

Estrategia del Plan México y alianzas institucionales

Los resultados forman parte de la estrategia de ambas instituciones como banca del Plan México, que busca articular financiamiento y asistencia técnica para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.

Además, establecieron alianzas con 263 organismos para ampliar el alcance de los programas. Entre las instituciones con mayor demanda de servicios se encuentran la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, Financiera para el Bienestar, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de la Economía Social y el programa Sembrando Vida.

Con estas acciones, la banca de desarrollo busca consolidar proyectos empresariales con bases más sólidas y mayores probabilidades de crecimiento sostenible.

ahz.