Finsus apuesta por digitalización para ampliar créditos a Mipymes en México

Hay más de 5 millones de Pymes de las cuales menos de 500 mil son atendidas por el sistema tradicional financiero en México, es decir, son más de 5 millones de pequeñas y medianas empresas que hoy no las están volteando a ver dentro del sistema financiero, y su captación es uno de los objetivos de Finsus, anticipó el director general de la Sociedad Financiera Popular, Finsus, Carlos Marmolejo.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, el CEO de Finanzas Transparentes, reconoció que más del 80% de los empleos en el país se generan dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que Finsus busca implementar un modelo de captación, pagando a sus usuarios “rendimientos justos por sus depósitos y utilizar esos depósitos para financiar ese mercado desatendido”.

¿Cómo busca Finsus ampliar el acceso al financiamiento para Mipymes?

Lo que ofrece la sofipo, dijo, es un modelo no tradicional, “con información de sus ventas, facturación, recepción de pagos con tarjetas de crédito y débito, juntamos toda esa data y estamos dándoles una oferta diferenciada para que puedan acceder a un crédito desde la computadora, sin necesidad de presentar estados financieros o una cantidad de información en una sucursal, lo estamos haciendo digitalmente”.

Reconoció que la formalización es parte sustancial del acceso a un modelo de crédito, y que en China, por ejemplo, llevan varios modelos de inteligencia artificial de pagos, un registro de datos que se vuelve sustancial para que las mipymes puedan acceder a créditos, un modelo que se implementa en Europa y la India y que Finsus busca llevar a sus clientes generando el historial para que accedan a más y mejores créditos.

¿Por qué los pagos digitales son clave para el crecimiento de las Mipymes?

Y aunque en México es difícil comprobar ingresos, ventas y capacidad de pago por esa falta de financiación, dijo, “hay dos factores clave: el primero la educación financiera para que lleven de manera clara y segura, y la aceptación de pagos en sus ventas abren una puerta muy importante como recibir el pago de sus ventas de manera digital y nos permita leer cuál es la velocidad de sus ventas, el monto, tipo de clientes para acceder a mejores créditos”.

Por ello, dijo, 2026 será un factor crítico para que las empresas aumenten sus ventas mediante pagos digitales y así puedan acceder a mejores y mayores créditos.

