Segmento Pyme es impulso de la economía, pero solo 30% está bancarizado: BBVA

El segmento Pyme representa el 99% de las unidades económicas del país , con 5 millones 800 mil pequeñas y medianas empresas, de las cuales solo el 30% cuentan con servicios financieros formales, señaló Claudia Canto, directora de segmento Pyme de BBVA.

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, destacó que las pymes son un enorme potencial para el crecimiento económico, ya que aportan más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y 7 de cada 10 generan empleo en el país.

¿Cuál es el reto para bancarizar al Segmento Pyme?

La directiva explicó que, aunque BBVA atiende a más del 65% de las pymes bancarizadas —equivalente a 1 millón 100 mil negocios—, uno de los principales desafíos es la falta de educación financiera.

Por ello, dijo, la institución apuesta por acompañar a los emprendedores en el conocimiento y desarrollo de sus negocios, facilitando su inclusión financiera a través de sucursales y modelos de atención que los acerquen a la formalización y al acceso a crédito.

“Facilitar su formalización es relevante porque sabemos que hay muchos negocios que no han dado ese paso”.

¿Qué es la Banca de barrio y cómo apoya a las pymes?

Claudia Canto explicó que la Banca de barrio es un modelo de atención directa en el que ejecutivos visitan negocios para impulsar su bancarización y posteriormente integrarlos a canales digitales empresariales.

Este esquema permite que las pymes no solo realicen transacciones, sino que también contraten servicios y mantengan comunicación directa con el banco, fortaleciendo su operación y acceso a financiamiento.

Respecto al manejo de efectivo, señaló que la digitalización es un detonador de crecimiento tanto para las pymes como para la institución financiera, ya que permite conocer mejor su desempeño y ofrecer productos más adecuados a sus necesidades.

Durante 2025, bajo el esquema del Plan México, se trabajó en coordinación con la banca de desarrollo para impulsar créditos al sector. “Hemos avanzado ya se lanzaron los primeros 4 programas de la mano de Nafin y 4 sectores estratégicos para Bancomext”, indicó.

El espectro del Segmento Pyme abarca desde micronegocios hasta empresas más sofisticadas, pero todas tienen posibilidad de acceder a productos financieros. La prioridad, concluyó, es ampliar la inclusión, bancarizar y formalizar más negocios para darles capital de trabajo y acompañarlos en su crecimiento.