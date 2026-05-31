Muere estadounidense en Los Cabos tras quedar atrapado en fuego cruzado

En medio de la tensión que existe entre México y Estados Unidos sobre el control que ejerce el crimen organizado en varias regiones del país, durante la noche del sábado un hombre originario de California, Estados Unidos, perdió la vida a consecuencia del fuego cruzado que se presentó en la colonia Santa Anita, municipio de Los Cabos, entre elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y una célula del crimen organizado.

Durante el enfrentamiento resultaron 5 civiles lesionados: un menor de edad, dos mujeres y dos hombres, mientras que por parte de las fuerzas de seguridad, resultaron lesionados dos elementos de la SEDENA.

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¿Cómo se originó el enfrentamiento en San José del Cabo?

La Mesa de Seguridad del estado confirmó que alrededor de las 23:00 horas del sábado, personal de la Secretaría de Defensa en San José del Cabo, ubicó a un grupo de personas armadas a bordo de dos vehículos, mismos que al percatarse de la presencia de los elementos militares realizaron detonaciones en su contra, las cuales fueron repelidas por el personal castrense.

Varios vecinos de otras colonias como Villa Bonita, Costa Dorada, San José Viejo y Guaymitas, hicieron virales en redes sociales las imágenes del enfrentamiento en las que se escuchan detonaciones de armas largas y granadas, lo cual origino una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

¿Cuál fue el saldo del operativo desplegado por las autoridades?

Como resultado de las acciones operativas desplegadas por las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, se logró el aseguramiento de 4 armas largas, dos chalecos tácticos, un radio de comunicación, 15 artefactos conocidos como ponchallantas, así como dos vehículos en los que viajaban los presuntos agresores, quienes lograron huir del lugar.

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Esta mañana el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosio, informó a través de sus redes sociales lo siguiente:

Hasta este momento se mantienen las labores de seguridad y búsqueda en el municipio de Los Cabos, con el objetivo de ubicar y detener a los responsables de estos hechos mientras que los lesionados se encuentran recibiendo atención medica.

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