Sheinbaum desafía a EE.UU. por caso CIA en Chihuahua y Rubén Rocha: acusa injerencia en México

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó uno de sus mensajes más duros contra Estados Unidos desde que llegó al poder. Durante su informe político realizado este 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, cuestionó la actuación de agencias estadounidenses en Chihuahua y acusó una posible injerencia en México a raíz de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Ante miles de simpatizantes de Morena, Sheinbaum afirmó que México es un país “libre, independiente y soberano” y sugirió que las acciones emprendidas desde Washington podrían tener implicaciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

La mandataria señaló que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe darse bajo los principios de respeto mutuo y sin intervenciones que vulneren la soberanía nacional.

Te puede interesar: Yo con Maru: Felipe Calderón y Vicente Fox manifestaron su respaldo a la gobernadora de Chihuahua

¿Qué pasó con los agentes de EE.UU. en Chihuahua?

La controversia se originó tras un operativo contra laboratorios clandestinos en Chihuahua, en el que participaron agentes estadounidenses junto con autoridades estatales. Posteriormente, la Fiscalía General de la República abrió una investigación para determinar si existió alguna violación a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional por la presencia de personal extranjero sin autorización federal.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue llamada a comparecer ante la FGR como parte de las investigaciones. Sin embargo, el Gobierno federal ha aclarado que no enfrenta una imputación formal.

El caso se convirtió rápidamente en un tema político nacional y provocó un choque entre Morena y el PAN, que salió en defensa de la mandataria estatal.

Rubén Rocha y las acusaciones de Estados Unidos

Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Washington ha impulsado procedimientos relacionados con una posible extradición, mientras que las autoridades mexicanas han solicitado pruebas adicionales para sustentar los señalamientos.

Sheinbaum ha insistido en que la Fiscalía General de la República debe actuar con autonomía, pero también ha cuestionado que existan acusaciones sin que se hayan presentado públicamente evidencias suficientes. La presidenta ha calificado el caso como un asunto que involucra la soberanía nacional y ha advertido sobre posibles intentos de injerencia.

La soberanía, eje central del discurso presidencial de Sheinbaum

Durante su discurso, Sheinbaum fue más allá de los casos específicos y planteó una interrogante sobre el trasfondo político de las acciones emprendidas desde Estados Unidos. La mandataria preguntó públicamente si estas acusaciones buscan influir en el escenario electoral mexicano de 2027.

El mensaje llega en un momento de creciente tensión diplomática entre ambos países por temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral. Mientras Morena denuncia presiones externas, la oposición exige que todas las investigaciones continúen hasta sus últimas consecuencias.

Lo cierto es que el caso Chihuahua y las acusaciones contra Rubén Rocha se han convertido en uno de los principales focos de confrontación entre México y Estados Unidos durante 2026.